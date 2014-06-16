اللحوم الفرنسية المستوردة تُثير مخاوف الجزائريين قبل رمضان !

يتخوف الكثير من الجزائريين من نوعية اللحوم التي ستستوردها الجزائر من فرنسا لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال شهر رمضان المقبل، حيث طفت إلى السطح مؤخراً قضية مدى مطابقة طريقة ذبحها للشريعة الإسلامية، خاصة وأنّ هذه اللحوم مستوردة من دولة غير إسلامية.

عادت قضية استيراد اللحوم من الخارج مع اقتراب كل شهر رمضان، لتطرح عدة تساؤلات حول نوعية هذه اللحوم وطريقة ذبح الأنعام إن كانت إسلامية أم لا، وحول المعايير التي اعتمدت عليها الحكومة للقيام بتموين السوق الوطنية بمئات الأطنان من اللحوم الحمراء، الأمر الذي أثار تخوفات لدى المستهلك الجزائري الذي أصبح لا يثق في نوعية اللحوم المستوردة لاسيما القادمة من دول غير إسلامية.

بعد رواج أخبار حول إقدام الحكومة على استيراد كميات هائلة من اللحوم الحمراء من دولة فرنسا، كثر الحديث عن نوعية هذه اللحوم وهل هي فعلا لحوم حلال وخضعت للذبح، مع التذكير أن المستهلك الفرنسي يقاطع لحوم ابقار بلاده بسبب اشتباهها بنقلها لأمراض وفيروسات خطيرة.

من جهتها، ردت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك «ابوس» على الضجة الكبيرة التي تداولها رواد شبكات التواصل الاجتماعي والتساؤلات التي قدموها للمنظمة حول رأيها في نوعية اللحوم الفرنسية، موضحة في بيان لها تحوز «المحور اليومي» على نسخة منه، أن مشكل شرعية اللحوم ومشتقاتها مطروح منذ مدة، رغم وجود مراسم ولجان لم يتم تفعيلها لحد الساعة، وأن تخوفات المستهلكين مشروعة، ولا سيما اذا كان مصدر اللحوم من بلدان غير مسلمة، مبرزة في الوقت ذاته، وجود هيئات مستقلة وناشطة من الجالية المسلمة بفرنسا تقوم بضمان نوعية اللحوم وإقرار وسم على ما هو مسوق بفرنسا غير أنها بعيدة عن نشاط ضمان المنتوجات المصدرة كهيأة – يضيف البيان.

وأضاف ذات المصدر، أن السلطات الرقابية الجزائرية لا تلزم مستوردي اللحوم بشهادات حلال من مراكز معينة لأجل إدخال البضاعة إلى السوق الوطنية، داعية في الوقت ذاته الأجهزة الرقابية لوزارة التجارة إلى ضرورة إعداد بطاقية للمؤسسات العالمية المانحة لشهادات الحلال، التي تتحلى بالمصداقية والنزاهة، وعدم الاعتراف بوثائق لا تصدر عنهم كحل مؤقت لطمأنة المواطنين بنوعية هذه اللحوم.