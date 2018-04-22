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بعد إطلاق حملة مقاطعة خليه يتعفن

وزير الفلاحة ينفي استيراد اللحوم الفرنسية

  22 أفريل 2018 - 21:10   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
وزير الفلاحة ينفي استيراد اللحوم الفرنسية

نفى وزير الفلاحة والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، المعلومات المتداولة عن نية الحكومة استييراد اللحوم من فرنسا تحبا لرمضان، ويتزامن هذا مع اطلاق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحملة مقطعة شراء اللحوم الفرنسية تحت شعار  خليه يتعفن  على شاكلة  خليها تصدي  التي تبنتها العديد من صفحات  الفايسبوك  لمقاطعة اقتناء السيارات والتي لاقت تجاوب كبير لدى المواطنين وساهمت في انخفاض الأسعار.

 

 كشف مدير الضبط وتنمية الإنتاج بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عمري، عن حزم السلطات العمومية حين يتعلق الأمر بصحة المواطن وأن المصالح البيطرية تقوم بدورها كما ينبغي لمراقبة المنتوج المستورد مطمئنا بوفرة المنتوج خلال شهر رمضان. تتواصل حملات المقاطعة التي أطلقها المواطنون لتشمل هذه المرة  اللحم   التي تريد جهات استيراده من فرنسا، حيث دشن نشطاء عبر مختلف ماقع التواصل الاجتماعي على غرار  الفايسبوك  و التويتر  لحملة مقاطعة اللحم الفرنسي الذي سيتم استيراده تحسبا لرمضان، أين تم اختيار هاشتاغ  خليه يتعفن  كرد منهم على رفضهم اقتناء واستهلاك هذا اللحم لو يتم استيراده.

وقد لاقت هذه الحملة تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين من رواد شبكات التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا دعمهم لهذه الحملة، على غرار حملة المقاطعة السابقة التي أطلقوها اتجاه السيارات بهاشتاغ  خليها تصدي .

في سياق ذي صلة، قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي خلال اختتام ورشات الجلسات الوطنية للفلاحة، أمس، إن ما روّج حول استيراد اللحوم الفرنسية لا أساس له من الصحة، موضحا أن الجزائر لا تستورد كمية كبيرة من اللحوم، وأن الدولة تستورد كمية قليلة جد، مضيفا أن المستوردين يجلبون اللحوم من بلدان مختلفة، مؤكدا في الوقت ذاته، أن أساس لحم الحمراء ينتج في الجزائر بالدرجة أولى.

من المنتظر أن تنظم وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري اليوم الجلسات الوطنية للفلاحة تحت شعار  الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية   في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بنادي الصنوبر، حيث سيجمع هذا اللقاء الهام 6 الاف مشارك من فلاحين، مربين، صيادين، متعاملين اقتصاديين، مستثمرين وحاملي المشاريع، فضلا عن ممثلي القطاعات المختلفة و الهيئات الشريكة على غرار المالية، الموارد المائية، الصناعة والمناجم، التجارة، البنوك، التأمين، مراكز البحث والشركاء الاجتماعيين، كما سيشارك في هذا الاجتماع، منظمات أرباب العمل والمنظمات الدولية، ويكمن الهدف من تنظيم هذه الجلسات، هو الدفع النقاش مع جميع الشركاء حول مواضيع ذات أهمية بالغة في السياسة الفلاحية، الريفية والصيد البحري. وسيتم تخصيص تسع ورشات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالعقار الفلاحي، الموارد المائية، تثمين المنتجات الفلاحية والصناعة الغذائية، تصدير المنتجات الفلاحية، التكوين والابتكار، التنظيم المهني وما بين المهن، التمويل والاستثمار الفلاحي والصناعة الغذائية، التنمية الريفية و اقتصاد الغابات، وكذلك تنمية الصيد البحري وتربية المائيات، حيث ستساعد توصيات ورشات العمل، على تحسين توقعات التنمية القطاعية لزيادة المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني و النمو المستدام في الأنشطة الفلاحية، الغابات، الصيد البحري وتربية المائيات. 

لطفي العقون

 

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