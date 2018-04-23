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على هامش مؤتمر أبوظبي لصناعة النفط والغاز بالشرق الأوسط

منتجو النفط ملزمون بتخفيض الإنتاج حتى نهاية 2018

  23 أفريل 2018 - 19:35   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
منتجو النفط ملزمون بتخفيض الإنتاج حتى نهاية 2018

 

الجزائر ستحتضن اجتماع اللجنة المكلفة بتخفيض الإنتاج سبتمبر المقبل

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي، أمس، إن جميع أعضاء  أوبك  ومنتجي النفط غير الأعضاء بمن فيهم روسيا ملتزمون بتخفيض الإنتاج المتفق عليهم حتى نهاية 2018، في حين ستحتضن الجزائر الاجتماع المقبل للجنة المكلفة بتخفيض الإنتاج سبتمبر المقبل.

 

أوضح سهيل محمد المزروعي على هامش مؤتمر لصناعة النفط والغاز بالشرق الأوسط في أبو ظبي، أن العوامل الأساسية للسوق، العرض والطلب، وأن المهمة لم تكتمل، وعلينا الاستمرار إلى أن نرى سوقا متوازنة حقا، قائلا  إن جميع أعضاء  أوبك  ومنتجي النفط غير الأعضاء بمن فيهم روسيا ملتزمون بتخفيض الإنتاج المتفق عليهم حتى نهاية السنة ، مضيفا في الوقت ذاته، أن الهدف هو تحقيق استقرار الأسواق في الأجل الطويل، قائلا  إنه غير منشغل بشأن الأسعار وإنما باستقرار السوق ومستوى الاستثمار .

وأضاف المتحدث أن استقرار سوق النفط هو الهدف طويل المدى للتحالف بين  أوبك  والمنتجين من خارج المنظمة، وتابع قائلا  سعر النفط ليس الشاغل الرئيسي بقدر تحقيق استقرار السوق، مشيرا إلى أن العمل لم ينته بعد لضمان توازن سوق النفط بشكل جيد  في حين نقلت صحيفة  هاند لسبلات ، عن المزروعي قوله في مقابلة نُشرت الجمعة:  أعضاء أوبك والمنتجون من خارج المنظمة نفذوا ما يفوق تخفيضات الإنتاج التي تعهدوا بها... لكن يجب علينا أن نضم دولا أخرى إلى الاتفاق .

يخفض أعضاء أوبك وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة الإنتاج منذ جوان 2017 لتقليص المخزونات ودعم الأسعار، ويسري الاتفاق حتى نهاية العام الجاري، ومن المقرر أن يتخذ المشاركون في اجتماع  أوبك  الذي سينعقد في فيينا في جوان قرارا بشأن الخطوة التالية.

قال المزروعي  سنعلن كم انخفضت المخزونات، التي كانت فوق متوسط خمس سنوات بكثير، وكيف ستمضي أوبك والمنتجون من خارج المنظمة قدما بشأن إنتاج النفط ، كما جدد الدعوة إلى زيادة الاستثمار في القطاع لمواكبة ارتفاع الطلب. وقال:  قطاع النفط بحاجة إلى استثمارات بمليارات الدولارات، وليس مئات الملايين التي نراها حاليا .

من جهته، أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن الجزائر ستحتضن الاجتماع المقبل للجنة المكلفة بمتابعة تطبيق اتفاقية خفض إنتاج النفط، مبرزا في تصريح للصحافة على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق البلدان المصدرة للنفط، والدول المنتجة خارجها، الذي عقد أمس الخميس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أن الاجتماع الذي ستحضنه الجزائر شهر سبتمبر المقبل بمشاركة بلدان من  أوبك  وخارجها، يأتي بمناسبة الذكرى الثانية لاتفاق خفظ النفط الذي وقع في الجزائر سنة 2016.

وسيلة قرباج

 

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