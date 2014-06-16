ناشد الهيئات الوصية دعمهم وتوفير كل التسهيلات

بوتفليقة يدعو الشباب إلى الانخراط في النشاط الفلاحي المربح

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الشباب إلى الاستثمار والعمل في النشاط الفلاحي باعتباره قطاعا حيويا ومربحا، حيث ناشد الجهات الـمعنية في الدولة لإعـطاء المزيد من المكانة للتكوين في مجال الفلاحة وفروعها على غرار البنوك.

قال رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة تنظيم الجلسات الوطنية للفلاحة تلاها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، أنه من النقائص التي يعرفها قطاع الفلاحة ندرة الشباب في محيط النشاط الفلاحي وقلّة لجوء هذا النشاط للإمكانيات التقنية الـموفرة من طرف الدولة ، معتبرا بأن ندرة الشباب وعزوفهم عن النشاط الفلاحي وقلة لجوء الفلاحين للتقنيين والإمكانيات المتطورة التي تقدمها الحكومة من بين أهم العوامل التي تسهم بشكل كبير في تباطؤ النمو الفلاحي، إضافة إلى التبعية المفرطة للأمطار بسبب التقلبات المناخية التي تسجلها الجزائر بالنظر إلى الضرورة اللازمة للتقنيات المعاصرة في السقي واقتصاد الماء.

وناشد الرئيس في ذات السياق، المؤسسات الحكومية والجهات المعنية بالدولة لإعطاء مزيد من التكوين للفلاحين وفروعها بالجامعة ومراكز التكوين، ضف إلى ذلك النظام المصرفي وكذا هيئات دعم وتشغيل الشباب مثل أونساج لتشجيع المستثمرات الفلاحية لاقتناء الإمكانيات والوسائل المعاصرة ذات صلة بقطاع الفلاحة وترقيته. وأضاف بوتفليقة أننا نسجل بقلـق ظاهـرة تقـدم أغلبـيـة الفلاحين في السـن ، مناشدا في ذات الصدد الشباب للاهتمام أكثر بهذا النشـاط الـمربح لأصحابه والجوهري لنا جميعا كشعب وكبلد .

ولم يتوان لوح، بالتذكير بأولوية القطاع الفلاحي ضمن المخطط الوطني للتنمية سنة 2000 لتأطير الواقع المشتت بالتزامن مع المأساة الوطنية سنوات التسعينات، إضافة إلى إنعاش الفلاحة ودعم الفلاحين وتحفيزهم على بعث استثمارات منتجة واستصلاح الأراضي، أين ثمن الرئيس من خلال رسالته التطورات التي عرفها القطاع بفضل جهود الفلاحين بالرغم من المعاناة اليومية والقيود المحبطة، موضحا بقوله صحيح أن الدولة اتخذت إجراءات لتحسين المنتوجات ولابد من مشاركة أقوى للصناعات الغذائية لاستغلال فائض المنتوج الفلاحي.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي على برامج الحكومة والإمكانيات التي وفرتها الدولة من دعم للمشاريع الفلاحية عبر مختلف صيغ التمويل والقروض الممنوحة فضلا عن مسح ديون الفلاحين والمستثمرين، مذكرا في الوقت ذاته بدور الولاية والبلدية خاصة التي أكد بأنها سيكون لها شأن في شتى المجالات على غرار الفلاحي منها من خلال تفعيل الدور الاقتصادي للجماعات المحلية.