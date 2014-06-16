شريط الاخبار
الحكومة تأمر باسترجاع 1.4 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة وزارة العمل تقصي 13 نقابة وتسحب منها حق الإضراب بوتفليقة يدعو الشباب إلى الانخراط في النشاط الفلاحي المربح زطشي ينتصر على الإشاعات ويواصل مهامه في الـ فاف وعود الحكومة إلى سكان بلاد الشاوية وفد برلماني في فرنسا لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا منتجو النفط ملزمون بتخفيض الإنتاج حتى نهاية 2018 البرلمان الفرنسي يوافق على مشروع قانون الهجرة واللجوء المثير للجدل بدوي يمرر رسائل لـبنافخي العجلات ويصرّ على تدشين كيا باتنة نظام معلوماتي لمتابعة الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة قايد صالح يشيد بالروح التضامنية للشعب الجزائري مع شهداء الطائرة 15 ماي آخر أجل لإيداع ملفات تأشيرة الحج ولد قدور يدعو إلى ضمان التوازن في سوق النفط الحكومة تخصص 20 مليون دولار لمواجهة الهجرة غير الشرعية فتح مسابقة لتوظيف 3300 أستاذ ابتدائي و5300 إداري في قطاع التربية المساعدون والمشرفون التربويون يعتصمون أمام مقر مديرية التربية بتيزي وزو الأطباء المقيمون يهددون بمقاطعة المناوبة بداية من 1 ماي الجزائر تصدّر تجربتها في تدريس التربية الإسلامية المجلس الإسلامي الأعلى يثمن مناهج الجيل الثاني 4 سنوات حبسا ضد ثلاثة أميار لبولوغين عن تهمة تبديد المال العام اسعد ربراب خامس أثرى رجل أعمال عربيا غلوفيز تفتكّ الترخيص بإقامة مصنعها للشاحنات والحافلات بباتنة الجيش يكتشف مخبأ للإرهابيين به قنبلة وذخيرة بباتنة عيسى وغلام الله ينتقدان تحريم الإمام سنيقرة لحملة خليها تصدي الحكومة تغازل رجال الأعمال وتعترف بـ ماضٍ أسود للإدارة يتعين محوه لا مساس بمجانية العلاج ولا إلغاء لإجبارية الخدمة المدنية لوكال يدعو إلى إصلاحات هيكلية تتماشى وخصوصيات الدول مير الحراش بدّد المال العام بتزوير محاضر فتح أظرفة صفقات عمومية وزير الفلاحة ينفي استيراد اللحوم الفرنسية الجمعية العامة للـ فاف وسط أجواء مشحونة ولد عباس يؤكد أن 700 ألف مناضل يطالبون بترشح الرئيس تسجيلات الحج لدى وكالات الأسفار دون رحلات واشنطن تنتقد الجزائر بسبب اليهود وتدافع عن المثليين ! اللحوم الفرنسية المستوردة تُثير مخاوف الجزائريين قبل رمضان ! الجيش يكشف أسلحة حربية منها صواريخ مضادة للدبابات في إن أمناس الحظائر العشوائيّة تعود إلى الواجهة وتشعل حرب عصابات بالأحياء الشعبيّة الجيش الجزائري في صدارة أقوى الجيوش الإفريقية توقيف إرهابي بتبسة واكتشاف جثة "أبو دجانة" المقضي عليه بجيجل العسكري في رهان لمّ شمل "الأفافاس" وإعادة الحزب إلى خطه النضالي 153 ملازم أول للشرطة يؤدون اليمين بمجلس قضاء الجزائر
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. بوتفليقة يدعو الشباب إلى الانخراط في النشاط الفلاحي المربح

ناشد الهيئات الوصية دعمهم وتوفير كل التسهيلات

بوتفليقة يدعو الشباب إلى الانخراط في النشاط الفلاحي المربح

  23 أفريل 2018 - 20:48   قرئ 31 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
بوتفليقة يدعو الشباب إلى الانخراط في النشاط الفلاحي المربح

 دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الشباب إلى الاستثمار والعمل في النشاط الفلاحي باعتباره قطاعا حيويا ومربحا، حيث ناشد الجهات الـمعنية في الدولة لإعـطاء المزيد من المكانة للتكوين في مجال الفلاحة وفروعها على غرار البنوك.

 

قال رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة تنظيم الجلسات الوطنية للفلاحة تلاها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، أنه من النقائص التي يعرفها قطاع الفلاحة  ندرة الشباب في محيط النشاط الفلاحي وقلّة لجوء هذا النشاط للإمكانيات التقنية الـموفرة من طرف الدولة ، معتبرا بأن ندرة الشباب وعزوفهم عن النشاط الفلاحي وقلة لجوء الفلاحين للتقنيين والإمكانيات المتطورة التي تقدمها الحكومة من بين أهم العوامل التي تسهم بشكل كبير في تباطؤ النمو الفلاحي، إضافة إلى التبعية المفرطة للأمطار بسبب التقلبات المناخية التي تسجلها الجزائر بالنظر إلى الضرورة اللازمة للتقنيات المعاصرة في السقي واقتصاد الماء.

وناشد الرئيس في ذات السياق، المؤسسات الحكومية والجهات المعنية بالدولة لإعطاء مزيد من التكوين للفلاحين وفروعها بالجامعة ومراكز التكوين، ضف إلى ذلك النظام المصرفي وكذا هيئات دعم وتشغيل الشباب مثل  أونساج  لتشجيع المستثمرات الفلاحية لاقتناء الإمكانيات والوسائل المعاصرة ذات صلة بقطاع الفلاحة وترقيته. وأضاف بوتفليقة  أننا نسجل بقلـق ظاهـرة تقـدم أغلبـيـة الفلاحين في السـن ، مناشدا في ذات الصدد الشباب  للاهتمام أكثر بهذا النشـاط الـمربح لأصحابه والجوهري لنا جميعا كشعب وكبلد .

ولم يتوان لوح، بالتذكير بأولوية القطاع الفلاحي ضمن المخطط الوطني للتنمية سنة 2000 لتأطير الواقع  المشتت  بالتزامن مع المأساة الوطنية سنوات التسعينات، إضافة إلى إنعاش الفلاحة ودعم الفلاحين وتحفيزهم على بعث استثمارات منتجة واستصلاح الأراضي، أين ثمن الرئيس من خلال رسالته التطورات التي عرفها القطاع بفضل جهود الفلاحين بالرغم من المعاناة اليومية والقيود المحبطة، موضحا بقوله  صحيح أن الدولة اتخذت إجراءات لتحسين المنتوجات ولابد من مشاركة أقوى للصناعات الغذائية لاستغلال فائض المنتوج الفلاحي.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي على برامج الحكومة والإمكانيات التي وفرتها الدولة من دعم للمشاريع الفلاحية عبر مختلف صيغ التمويل والقروض الممنوحة فضلا عن مسح ديون الفلاحين والمستثمرين، مذكرا في الوقت ذاته بدور الولاية والبلدية خاصة التي أكد بأنها سيكون لها شأن في شتى المجالات على غرار الفلاحي منها من خلال تفعيل الدور الاقتصادي للجماعات المحلية.

مريم . س

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات