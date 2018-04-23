الإجراء سيمكن من تحديد أسباب التلاعب فيها

نظام معلوماتي لمتابعة الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة

أكد وزير التجارة، سعيد جلاب، أمس بالجزائر العاصمة، أن دائرته الوزارية وضعت نظاما معلوماتيا يتعلق بمتابعة مؤشرات الأسعار على مستوى أسواق الجملة والتجزئة مما يسمح بالتدخل في حالة تسجيل ارتفاع كبير في الأسعار.

أوضح جلاب خلال لقاء وطني مع المديرين الجهويين والولائيين أننا وضعنا خلال شهر رمضان 2018 نظاما معلوماتيا جديدا في أسواق الجملة والتجزئة، مما سيسمح بتسجيل الأسعار في وقتها وذلك فيما يخص المواد الغذائية الأساسية والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء ، وأضاف أنه في حالة حدوث ارتفاع كبير في أسعار بعض المنتجات فإن خلية التحليل ستقوم بفتح تحقيق من اجل السماح بتحديد الأسباب.

أما عن النظام الجديد؛ فيعتبر آلية إنذار في حالة تسجيل ارتفاع كبير للأسعار، مضيفا انه ابتداء من يوم الثلاثاء ستشرع مصالح التجارة في تسجيل أسعار بعض المنتجات.

أشار جلاب إلى تنظيم أسواق خاصة وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وغرف التجارة والصناعة وغرف الفلاحة وهذا من بين الإجراءات التي من شأنها كذلك ضمان وفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بأسعار معقولة خلال شهر رمضان.

وتابع قوله إننا سنطلب من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إنشاء أسواق متنقلة بواقع اثنين إلى خمسة في كل ولاية، كما أفاد أن هذه الأسواق ستسمح للمنتجين بالبيع مباشرة للمستهلكين، حيث سيتم فتحها قبل خمسة أيام من حلول شهر رمضان وذلك لتكون تجربة لتخفيض الأسعار خلال الشهر الفضيل.

فضلا عن ذلك، تسعى وزارة التجارة الى جعل تلك الفضاءات المتنقلة بعد شهر رمضان أسواقا دائمة، وأكد الوزير على ضرورة تعميم عملية إشهار الأسعار على طول مسار التسويق واحترام الأسعار المقننة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع كحليب الأكياس المبستر والسميد وزيت المائدة و السكر.