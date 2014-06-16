الشروع في إنجاز قاعدة لوجستية للسلع قرب ميناء جنجن

أعلن المدير العام لمجمع" جيما" الشركة العامة للخدمات البحرية محمد ديب عن الشروع في إنشاء قاعدة لوجستية بالقرب من ميناء جنجن هي الآن في مرحلة التهيئة بالتعاون مع العديد من الشركاء قصد تسهيل عملية تصدير المنتجات الفلاحية القادمة من الولايات الجنوبية والشرقية للوطن.

وأضاف محمد ديب اليوم الثلاثاء للاذاعة أن هذه القاعدة ستوفر مناصب الشغل وتفتح الباب واسعا للتصدير مشيرا إلى تجهيزها بكل الشروط الضرورية التي يحتاجها المصدر من غرف للتبريد ووحدات للتعبئة والتغليف بإشراك كل الفاعلين في الخدمات اللوجستية لنقل البضائع.

وشدد المتحدث في هذا السياق على أهمية إنشاء قواعد لوجستية سيما في الجنوب كولاية بسكرة مثلا مشيرا إلى أن المتعاملين الاقتصاديين هناك يفضلون الدخول إلى مدينة صفاقص التونسية لتصدير منتجاتهم بأقل تكاليف.

التكاليف الإضافية للشحن والنقل والتكديس في الموانىء تمثل 30بالمائة من سعر السلعة في السوق

وأكد المدير العام لمجمع" جيما" أن معدل التكاليف اللوجيستية الإضافية للسلع كالنقل والشحن والتكديس في الموانىء بسبب العراقيل البيروقراطية على مستوى البنوك تمثل 30 بالمائة من سعر السلعة بينما لا تتعدى في الدول المتقدمة 6 بالمائة وعلى هذا الأساس تجد تكلفة السلع مرتفعة في الأسواق.

وإن عبر المتحدث عن تفاؤله لتحسين الأوضاع مستقبلا خاصة بعد إقرار استراتيجية لإعادة تنظيم التصدير فإنه دعا إلى بذل المزيد من الجهود للمساهمة في تجديد وتطويرالنشاط التجاري البحري والمرفئي للسلع سيما في ظل التسهيلات الجمركية التي يستفيد منها المصدرون والتي تتمثل في تخفيض الضرائب إلى 50بالمائة مقارنة بالمستوردين.