الحكومة ستضبط أسعار السيارات

أكد وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي ،اليوم الثلاثاء ، في كلمته الافتتاحية لدورة تكوينية و تقيمية لـ "تجمع مسؤولي و إطارات الهياكل المساندة المحلية و مراكز التسهيل و مشتلات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة"ببومرداس ،بأن الهدف المشترك و الأساسي للقطاع يتمثل في "تشجيع" إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و استمرارها و تنميتها لأنها تمثل القاعدة الصلبة للنسيج الصناعي الوطني .

و في معرض رده على أسئلة الصحفيين عقب افتتاح الفعالية أكد يوسفي بأن الدولة ماضية في سياسة تطوير صناعة السيارات محليا مشددا في نفس الوقت علي أهمية إضفاء الشفافية التامة فيما يخص كلفة الإنتاج و كل المكونات و أسعار السيارات المتداولة في السوق الوطني.