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تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

  24 أفريل 2018 - 15:26   قرئ 58 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

أكد وزير الصناعة و المناجم السيد يوسف يوسفي  اليوم الثلاثاء ببومرداس بأن الهدف المشترك و الأساسي للقطاع يتمثل  في  "تشجيع" إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و استمرارها و تنميتها لأنها تمثل  القاعدة الصلبة للنسيج الصناعي الوطني .

  تساهم عمليات و مبادرات التشجيع المذكورة التي تندرج ضمن برنامج الحكومة  يضيف الوزير في كلمته الافتتاحية لدورة تكوينية و تقيمية ل"تجمع مسؤولي و  إطارات الهياكل المساندة المحلية و مراكز التسهيل و مشتلات المؤسسات الصغيرة و  المتوسطة" الذي يتواصل على مدار يومين ب"المعهد الوطني للإنتاجية و التنمية الصناعية" في الجهود المبذولة من مختلف القطاعات لتنويع الاقتصاد الوطني الذي  يمثل أولوية بالغة للبلاد.

فبفضل الإبتكار الذي يولد الروح المقاولاتية و القدرة التنافسية و المرونة في  التسيير التي تميز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يوضح الوزير تعد هذه الأخيرة  "مصدرا ثمينا" للتقدم التكنولوجي و تحسين عمليات التصنيع و البحث عن الجودة و  تغطية الأسواق المحلية و التموقع في الأسواق الخارجية مؤكدا بأن هذه الخصائص  هي كلها حوافز تدفع المؤسسات المبتكرة إلى الأمام و أحيانا تكافح من اجل  استمراريتها في محيط تنافسي لا يرحم .

ومن هذا المنطلق فإن مهام وواجبات مؤطري مراكز التسهيل و مشتلات المؤسسات  تكمن حسب الوزير يوسفي في تقديم الدعم و المساندة لعشرات الألاف من المشاريع  الناشئة التي ينتظر أن تحقق ميدانيا من خلال جودة الاستقبال و تقديم  الاستشارات و التوجيهات و سرعة دراسة الملفات المقدمة و الخبرة و الآراء  التقنية في الملفات و كلها تمثل عناصر أساسية في تشجيع حاملي المشاريع .

ويتبين من كل ذلك أن "دوركم حاسم جدا" في المجال يشدد الوزير الذي أشار إلى  أن التكوين المستمر و استعمال التكنولوجيات الحديثة في العمل اليومي على مستوى  جميع مسؤولي هياكل دعم و مساندة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة "يعد أولوية مطلقة ".

 

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