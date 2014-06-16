تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

أكد وزير الصناعة و المناجم السيد يوسف يوسفي اليوم الثلاثاء ببومرداس بأن الهدف المشترك و الأساسي للقطاع يتمثل في "تشجيع" إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و استمرارها و تنميتها لأنها تمثل القاعدة الصلبة للنسيج الصناعي الوطني .

تساهم عمليات و مبادرات التشجيع المذكورة التي تندرج ضمن برنامج الحكومة يضيف الوزير في كلمته الافتتاحية لدورة تكوينية و تقيمية ل"تجمع مسؤولي و إطارات الهياكل المساندة المحلية و مراكز التسهيل و مشتلات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة" الذي يتواصل على مدار يومين ب"المعهد الوطني للإنتاجية و التنمية الصناعية" في الجهود المبذولة من مختلف القطاعات لتنويع الاقتصاد الوطني الذي يمثل أولوية بالغة للبلاد.

فبفضل الإبتكار الذي يولد الروح المقاولاتية و القدرة التنافسية و المرونة في التسيير التي تميز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يوضح الوزير تعد هذه الأخيرة "مصدرا ثمينا" للتقدم التكنولوجي و تحسين عمليات التصنيع و البحث عن الجودة و تغطية الأسواق المحلية و التموقع في الأسواق الخارجية مؤكدا بأن هذه الخصائص هي كلها حوافز تدفع المؤسسات المبتكرة إلى الأمام و أحيانا تكافح من اجل استمراريتها في محيط تنافسي لا يرحم .

ومن هذا المنطلق فإن مهام وواجبات مؤطري مراكز التسهيل و مشتلات المؤسسات تكمن حسب الوزير يوسفي في تقديم الدعم و المساندة لعشرات الألاف من المشاريع الناشئة التي ينتظر أن تحقق ميدانيا من خلال جودة الاستقبال و تقديم الاستشارات و التوجيهات و سرعة دراسة الملفات المقدمة و الخبرة و الآراء التقنية في الملفات و كلها تمثل عناصر أساسية في تشجيع حاملي المشاريع .

ويتبين من كل ذلك أن "دوركم حاسم جدا" في المجال يشدد الوزير الذي أشار إلى أن التكوين المستمر و استعمال التكنولوجيات الحديثة في العمل اليومي على مستوى جميع مسؤولي هياكل دعم و مساندة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة "يعد أولوية مطلقة ".