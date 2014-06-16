يوسفي وجلاب يعلنان عن إجراءات جديدة

الحكومة تضغط على مركّبي السيارات لضبط الأسعار

أعلنت الحكومة عن إخضاع أسعار السيارات المركبة محليا للرقابة لضمان الشفافية بعد تسجيل تجاوزات من قبل المركبين، حيث أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أنّ أسعار السيارات تخضع للرقابة والشفافية، كما أعلن وزير التجارة سعيد جلاب أن مصالح دائرته الوزارية بصدد تحضير دراسة شاملة تخصّ سعر بيع السيارات عبر حساب تكلفة المركبات بكل مراحلها، من لحظة خروجها من المصنع إلى غاية وصولها إلى الزبون.

قال يوسفي على هامش إشرافه على أشغال اجتماع تقييم وتوجيه المؤسّسات المنظمة من قبل المديرية العامة للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، إن الحكومة تسعى حاليا إلى ضبط سوق السيارات بإقرار أسعار حقيقية، من جهته شدد وزير التجارة سعيد جلاب، على ضرورة مراقبة أسعار السيارات المركبة في الجزائر لحماية المستهلك، موضحا أن مصالح دائرته الوزارية بصدد تحضير دراسة شاملة تخص سعر بيع السيارات عبر حساب تكلفة المركبات بكل مراحلها، من لحظة خروجها من المصنع إلى غاية وصولها إلى الزبون، مضيفا أن هناك مصالحا مكلفة بمراقبة عملية بيع السيارات من خلال كل المراحل التي تمر بها العملية من أجل تقييم موضوعي للأسعار.

تأتي هذه الإجراءات بعد أن كشفت ضغوطات الحكومة مدى جشع بعض وكلاء السيارات المعتمدين من خلال مضاعفة أسعار السيارات المركبة محليا مقارنة بأسعار خروجها من المصانع، حيث كشفت وزارة الصناعة عن قائمة أسعار خروج السيارات من مصانع سوفاك كيا هيونداي و رونو و داسيا ، الأمر الذي كشف حجم الفارق الكبير في الأسعار بين خروجها من المصنع وسعر بيعها في الأسواق، ما جعل الحكومة تُسارع إلى التدخل بهدف ضبط الأسعار.

في سياق منفصل، أكد يوسفي أن السلطات العمومية تعمل على توفير المناخ الملائم لتشجيع وتسهيل الاستثمار واعتبر الدعم والمساندة أولوية مطلقة ، مذكرا بالدور الحاسم والمهام المنوطة بهم في تقديم الدعم والمساعدة لعشرات الألاف من المشاريع الناشئة التي تنتظر التجسيد، وأكد الوزير أن جودة الاستقبال وصلة الاستشارات والتوجيهات وسرعة دراسة الملفات التقنية المقدمة والخبرة في تقديم الآراء التقنية والاقتصادية تمثل عناصر أساسية في تشجيع حاملي المشاريع إلى جانب أهمية التكوين المستمر واستعمال التكنولوجيات الحديثة. وطمأن وزير الصناعة والمناجم حاملي المشاريع بأن الدعم والمساندة أولوية مطلقة ، ودعا الوزير إلى وجوب الاستفادة من التنظيم الجديد المقرر والمتمثل في إنشاء وكالة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الابتكار التي تحمل معها مهاما جديدة ، وضرورة تطويرها ونجاحها من أجل اعطاء قفزة نوعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال بأني على ثقة بنجاحكم في توسيع نسيجنا الاقتصادي .