انتقد الجلسات الوطنية للفلاحة وعدم تحديد استراتيجية إقامة صناعة زراعية

اتحاد المهندسين الزراعيين يستنكر تهميش وتغييب وزارة الفلاحة لدورهم

انتقد الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين تهميش وتغييب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لدورهم خلال الجلسات الوطنية للفلاحة، ما حال دون الخروج باستراتيجية فلاحية واضحة المعالم لإقامة صناعة زراعية بإنتاج وطني، مشددا أن تطور القطاع وتنوعه مرهون بمدى عصرنة قطاع الري وإنتاج البذور وكذا تفعيل قانون التوجيه الفلاحي وضرورة تأسيس المجلس الأعلى للفلاحة.

أفاد رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين محمد هني في تصريح خص به المحور اليومي ، أن الجلسات الوطنية للفلاحة لاحدث ولم تكن إلا لقاء لكل من له صلة بالقطاع الفلاحي، في ظل غياب ممثلين للاتحاد الوطني للمهندسين الفلاحيين والمنضوي تحت لوائه 35 ألف مهندس، عن الورشات التي نظمتها الوزارة الأحد الماضي والتي قال بأنه لم يكن على علم بها، حيث اعتبر دعوة وزارة الفلاحة لشخصه يوم الافتتاح فقط دون فتح باب النقاش والتشاور وطرح مشاكل ونقائص وتطلعات القطاع الفلاحي الحقيقية فضلا عن تحضير تقارير مفصلة عن الواقع الفلاحي الحالي، تهميشا وتغييبا واضحا لدور هذا الطرف الفاعل والهام في المجال.

تساءل هني في ذات الصدد، عن حقيقة الأرقام التي كشف عنها الوزراء خلال الجلسات الوطنية للفلاحة حول الإنتاج الفلاحي في ظل غياب هيئة إحصاء مستقلة شفافة، والتي أكد وزير القطاع على أن هذا الأخير يلبي 70 بالمائة من الطلب الإجمالي إضافة إلى تطور مجال الري، منوها إلى أن إشكالية طرق السقي التقليدية واستمرار استيراد البذور والماكنات وكذا عتاد الإنتاج الفلاحي، لازالت مطروحة وتم التطرق لمشاكل القطاع بصورة سطحية دون إعطاء حلول بديلة، ما يرهن النقلة النوعية للفلاحة الجزائرية بضمان الأمن الغذائي للجزائريين وتصدير الفائض نحو السوق الخارجية. وطالب هني الحكومة بإصدار تعليمة رسمية للبنوك تقضي بضرورة تمويل الشباب الراغب في الاستثمار في النشاط الفلاحي ومنحه إمكانيات وعتاد عصري وحديث يرفع من الطاقة الإنتاجية كما ونوعا.

ثمن محدثنا في سياق ذي صلة، تسليط الحكومة الضوء على قضية العقار المهمة جدا، والتركيز على مشكل الأراضي الفلاحية غير المستغلة وضرورة سحبها من أصحابها الذين لايخدمونها، بالرغم من أن العملية صعبة ومعقدة نوعا ما على حد قوله - بالنظر إلى أن مشكل أراضي العروش متشابك وتشوبه عراقيل عدة لحله نهائيا. وبالمقابل، أكد اتحاد المهندسين الزراعيين على أنه لاوجود لصناعة فلاحية حقيقية باستمرار تبعية الفلاحة الجزائرية للخارج، حيث أوضح محدثنا بأن الحكومة والوزارة الوصية على القطاع بالدرجة الأولى لم تضع استراتيجية هامة لإقامة قطاع فلاحي مستقل بإنتاج وطني متنوع يلبي الطلب المحلي ويضمن الاكتفاء الغذائي الذاتي للبلاد، مضيفا بقوله ما دامت وزارة الفلاحة لاتفتح قنوات الحوار والتشاور الحقيقي والفعال مع المهنيين لن يتطور القطاع وسيسجل تأخرا أكثر في وتيرة نموه وتطوره مستقبلا ، ناهيك عن عدم تطبيق قانون التوجيه الفلاحي الذي تحدث عنه الرئيس والذي يتنافى مع مساعي الرئيس والتي تضمنت رسالته أول أمس مايلي إن قانون التوجيه الفلاحي والنص المحدد لشروط استغلال الأراضي الفلاحية للدولة أعطيا معا دفعا ملموسا للنشاط الفلاحي بضمان حقوق مستغلي المستثمرات الجماعية وكذا بوضع معالم واضحة لتحفيز الاستثمار في مجال الفلاحة .

دعا ذات المتحدث إلى التعجيل في العمل بهذا القانون المهم وكذا تأسيس المجلس الأعلى للفلاحة يكون تابعا لرئاسة الجمهورية مباشرة دون تدخل أية وزارة في مهامه.