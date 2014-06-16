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ستوفر مناصب شغل وتفتح باب التصدير

الشروع في إنشاء قاعدة لوجيستية بميناء جنجن لتسهيل نشاط المصدرين

  24 أفريل 2018 - 20:10   قرئ 31 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الشروع في إنشاء قاعدة لوجيستية بميناء جنجن لتسهيل نشاط المصدرين

باشرت الشركة العامة للخدمات البحرية  جيما ، في إنشاء قاعدة لوجستية بالقرب من ميناء جنجن بجيجل، تتوفر على كل الشروط الضرورية التي يحتاجها المصدر من غرف تبريد ووحدات تعبئة وتغليف بإشراك كل الفاعلين في الخدمات اللوجستية لنقل البضائع. 

 

أعلن المدير العام لمجمع  جيما  الشركة العامة للخدمات البحرية محمد ديب، عن الشروع في إنشاء قاعدة لوجستية بالقرب من ميناء جنجن بجيجل، وهي الآن في مرحلة التهيئة بالتعاون مع العديد من الشركاء قصد تسهيل عملية تصدير المنتجات الفلاحية القادمة من الولايات الجنوبية والشرقية للوطن.

أضاف محمد ديب في تصريح للإذاعة، أن هذه القاعدة ستوفر مناصب الشغل وتفتح الباب واسعا للتصدير مشيرا إلى تجهيزها بكل الشروط الضرورية التي يحتاجها المصدر من غرف التبريد ووحدات للتعبئة والتغليف بإشراك كل الفاعلين في الخدمات اللوجستية لنقل البضائع. 

وشدد الضيف على أهمية إنشاء قواعد لوجستية لاسيما في الجنوب كولاية بسكرة مثلا، مشيرا إلى أن المتعاملين الاقتصاديين هناك يفضلون الدخول إلى مدينة صفاقس التونسية لتصدير منتجاتهم بأقل تكاليف.

أكد المدير العام لمجمع  جيما  أن معدل التكاليف اللوجيستية الإضافية للسلع كالنقل والشحن والتكديس في الموانئ بسبب العراقيل البيروقراطية على مستوى البنوك تمثل 30% من سعر السلعة، بينما لا تتعدى في الدول المتقدمة 6% وعلى هذا الأساس تجد تكلفة السلع مرتفعة في الأسواق.

وعبر ديب عن تفاؤله لتحسين الأوضاع مستقبلا خاصة بعد إقرار استراتيجية لإعادة تنظيم التصدير فإنه دعا إلى بذل المزيد من الجهود للإسهام في تجديد وتطوير النشاط التجاري البحري والمرفئي للسلع لاسيما في ظل التسهيلات الجمركية التي يستفيد منها المصدرون والتي تتمثل في تخفيض الضرائب إلى 50% مقارنة بالمستوردين.

ع.ب

 

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