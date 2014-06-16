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فيما طالبو بتشديد الخناق على لوبيات الاستيراد

منتجو مواد البناء ساخطون على البيروقراطية وثقل الإجراءات البنكية

  24 أفريل 2018 - 20:25   قرئ 35 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
منتجو مواد البناء ساخطون على البيروقراطية وثقل الإجراءات البنكية

انتقد العارضون المحليون المشاركون في الطبعة الواحدة والعشرين للصالون الدولي  باتيماتيك  سياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع المنتوج المحلي دون إرفاقها بآليات ملموسة على أرض الواقع، تسمح للمؤسسات الوطنية بتغطية السوق المحلي وولوج الأسواق الخارجية، في وقت اعتبروا أن الإجراءات البنكية والبيروقراطية حالت دون ولوجهم السوق الإفريقية رغم وجود الطلب على المنتوج الوطني.

 

اشتكى عدد كبير من العارضين ممن تحدثت إليهم  المحور اليومي  في اليوم الثاني من افتتاح الصالون الدولي الـ 21  للبناء ومواد البناء والأشغال  باتيماتيك  بقصر المعارض  الصنوبر البحري من استمرار وجود مواد البناء المستوردة في السوق الوطنية رغم الإجراءات التي باشرتها الحكومة لمنع دخولها واستعمالها في مشاريع البناء العمومية، مشيرين إلى أن لوبيات استيراد مواد البناء يواصلون إغراق السوق الوطنية بمواد أجنبية في خطوة منهم لإضعاف وتكسير المنتوج الوطني، داعين في الوقت ذاته، الجهات الوصية إلى  ضرورة فرض رقابة صارمة على هؤلاء، موضحين أنه بالرغم من قرار الحكومة القاضي بمنع استيراد هذه المنتجات التي تعرف وفرة في السوق المحلية إلا أن بعض المستوردين لازالوا يزاولون نشاطهم بشكل عادي. في نفس السياق، ذكر عارضون أن سوق البناء في الجزائر يعرف منافسة شديدة بين المنتجين المحليين سواء من حيث السعر أو الجودة، وأن المنتوج الجزائري بات ينافس أيضا المواد المستورة من أوروبا خاصة من اسبانيا، كما تطرقوا إلى مشكل غياب ثقافة استهلاكية لدى المواطن الجزائري الذي لايزال يعتقد أن كل منتوج مستورد له أفضلية من حيث النوعية على المنتوج المحلي في حين توجد منتوجات محلية باتت تنافس نظيرتها الأجنبية من حيث الجودة وكذا السعر. إلى ذلك، طالب هؤلاء بضرورة ترقية تصدير مواد البناء، واتخاذ تدابير ومنح جميع التسهيلات للمستثمرين، لاسيما في مجال الإجراءات الجمركية، قائلين إن القيود والعراقيل الموجودة على أرض الواقع تتعارض تماما مع توجهات الحكومة الرامية إلى خلق قاعدة اقتصادية قوية من خلال تعزيز المنتوج المحلي والتقليل من فاتورة استيراد مواد ومنتجات يمكن تصنيعها محليا بأسعار تنافسية.  من جهته، قال ممثل مجمع بوراس لإنتاج مواد البناء، في حديثه مع  المحور اليومي  إن الاجراءات التي انتهجتها الحكومة مؤخرا بخصوص تشجيع المنتوج المحلي وحمايته من المنتجات المستوردة، تبقى بعيدة عن الهدف، أين تطرق محدثنا إلى المشاكل التي تعرقل عمل المجمع، لاسيما بخصوص العراقيل البيروقراطية المتعلقة بالصعوبات المالية على مستوى البنوك والهيئات المالية، بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات اللوجستيكية كالنقل وغيرها، قائلا في هذا الصدد، إن العراقيل الإدارية المذكورة حالت دون تعزيز والمحافظة على حصة المنتوج في هذه الأسواق الخارجية، مؤكدا أن جميع المواد الأولية المستعملة في الإنتاج بالمجمع هي مواد محلية بما أن الجزائر لها امكانيات هائلة من حيث المادة الخام.

لطفي العقون

 

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