وزير الفلاحة يشرف اليوم على افتتاح فعالياته بتيزي وزو

250 عارض مشارك في الصالون الأول للمنتوج المحلي

يعرف الصالون الأول للمنتوج المحلي المنتظر أن تفتح أبوابه اليوم على مستوى ساحة الزيتونة بمدينة تيزي وزو مشاركة قوية من طرف الفاعلين في قطاع الفلاحة وكذا الصناعة الغذائية، حيث قدر عددهم بصفة رسمية بـ 250 عارض لتنشيط الحدث الذي يعد خطوة هامة في مسعى ترقية وتنظيم القطاع والتوجه نحو منتوج ذي نوعية جيدة وقادر على المنافسة في السوق المحلية أو حتى الخارجية.

أكد مدير الفلاحة الذي ترعى وصايته الطبعة الأولى للصالون أمس، أن كل الإمكانات المادية والبشرية اللازمة قد تم تسخيرها من أجل إنجاح الصالون الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 2 ماي المقبل، تقيّدا بتعليمات الوزارة وكذا مصالح الولاية، بالتنسيق مع العديد من مديريات الجهاز التنفيذي، على غرار مديريات السياحة والصناعة التقليدية والتجارة، وغيرها من المصالح الأخرى التي لم تتردد ولو لحظة في مد يد العون لهذا الصالون الذي يأتي مباشرة بعد اختتام الجلسات الأولى للفلاحة المنظمة مؤخرا. وتم استقبال المشاركين القادمين من مختلف ولايات الوطن في ظروف حسنة لإنجاح الحدث الذي سيشرف وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي على افتتاح فعالياته بصفة رسمية خلال الزيارة العملية التي يقودها اليوم الأولى إلى عاصمة جرجرة. وعن الأهداف المرجو تحقيقها من وراء تنظيم الصالون، فإنها تتجاوز ذلك الحيز الضيق المقتصر على عرض السلع وبيعها، لتمتد لتشمل مساعي أخرى تصب في قالب السياسة الحديثة المعتمدة من طرف الحكومة الرامية إلى اعتماد إصلاحات حديثة في قطاع الفلاحة والنهوض به عن طريق خلق ديناميكية اقتصادية فعالة مبنية على أسس قاعدية واعتماد آليات وقنوات حديثة لتسويق المنتوج، وهو المعيار الذي يعد رئيسا في معادلة التصدير، خصوصا في ظل الإجراءات الأخيرة القاضية بمنع استيراد كثير من المواد التي يجب تعويضها بنظيراتها المحلية، مع مراعاة الجودة والنوعية أولا فيما يخص المنتوج وثانيا التغليف والتعليب الذي يعتبر 50 بالمائة من قيمة المنتوج. من ناحية أخرى، قال مدير الفلاحة إن الصالون تحت إشراف أخصائيين من المؤسسة الوطنية للتجارة الخارجية التي أبدت موافقتها على تنظيم ملتقيات في هذا المجال إضافة إلى عقد لقاءات مع خبراء يسعون إلى جمع العارضين في شكل اتفاقيات شراكة، وهي السياسة التي ستتدعم بأخرى حتى بعد نهاية الصالون أين سيتم عقد اتفاقية مع جامعة مولود معمري من أجل العمل على تنظيم القطاع تحت إشراف أخصائيين في المجال وإعطائه بعدا يتلاءم مع الرهانات الاقتصادية الحديثة.