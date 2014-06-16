قبل أيام عن انتهاء العرض الترويجي الذي أطلقته اتصالات الجزائر

100 مشترك جديد في خدمة في مكتبتي بمعسكر

يلقى العرض الترويجي الذي أطلقته اتصالات الجزائر بشأن خدمة في مكتبتي رواجا وإقبالا مميزا بولاية معسكر، حيث سجلت المديرية العملية لاتصالات الجزائر بمعسكر ما يزيد عن 110 مشترك جديد في خدمة في مكتبتي العامة والأكاديمية منذ بداية شهر أفريل الجاري.

حققت حملة البيع الجواري التي أطلقتها المديرية منذ بداية شهر أفريل لتسويق خدمة في مكتبتي نتائج مميزة، لاسيما خدمة في مكتبتي الأكاديمية التي تتيح للمستفيدين منها إمكانية الاطلاع على ما يزيد عن 14000 كتاب من أحدث الكتب المتخصصة في مختلف المجالات العلمية والصادرة عن 300 دار نشر عالمية مرموقة، حيث تم تسجيل أكثر من 70 مشتركا جديدا في خدمة في مكتبتي الأكاديمية من مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية كالطلبة والأساتذة الجامعيين، الأطباء، الصيادلة والمحامين. في مقابل ذلك، تم تسجيل 40 مشتركا جديدا في خدمة في مكتبتي العامة التي تتيح للمستفيدين منها إمكانية الإطلاع على ما يزيد عن 30000 كتاب في مختلف المجالات كالعلوم، الصحة، التربية، الثقافة العامة... وللإشارة، يستمر العرض الترويجي والتخفيضات الاستثنائية التي أطلقتها اتصالات الجزائر على خدمة في مكتبتي إلى غاية يوم 30 أفريل الجاري، حيث يمكن الحصول على بطاقة في مكتبتي العامة بـ1750 دج فقط بدلا عن 2400 دج، كما يمكن الحصول على بطاقة في مكتبتي الأكاديمية بسعر 2200 دج فقط بدلا عن 3000 دج.