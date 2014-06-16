نسبة ربط المنازل بشبكة الغاز الطبيعي بلغت 60 بالمائة

الجزائر ترفع اكتفاءها الذاتي للطاقة من 12 يوما إلى 30 يوما

كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني عن تحقيق الجزائر الاكتفاء في الطاقة لمدة 30 يوما حاليا بدلا عن 12 يوما، بفضل السياسة الرشيدة التي تم انتهاجها منذ سنة 2008.

أوضح قيطوني -على هامش زيارته التفقدية إلى ولاية تمنراست- أمس، أن المشروعين الضخمين اللذين أنجزتهما الجزائر عام 2013، الأول بولاية سكيكدة لتعويض الوحدات التي دمّرت إثر الحادث الأليم في 19 جانفي 2004، والمشروع الثاني الذي أنجز سنة 2014 بأرزيو بولاية وهران، قد عززا قدرات تمييع الغاز الطبيعي في الجزائر لتبلغ 56 مترا مكعبا في السنة. وقال وزير الطاقة إن مصالحه تسعى إلى تحسين نوعية الخدمات من خلال إنشاء مراكز تخزين جديدة وأنابيب تشكل محطات توزيع، حيث سمحت هذه المشاريع الحيوية بتوفير 17 مترا مكعبا حاليا ونحو تحقيق مليوني متر معكب في آفاق 2020، سعيا لتحسين الخدمات العمومية وتوفير الطاقة في كل ربوع الوطن، وبالتالي توفير الظروف الملائمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. في سياق ذي صلة، أكد المسؤول الأول عن قطاع الطاقة في الجزائر أنه لأجل تلبية احتياجات الجزائر من الماء نفّذ القطاع برنامج تحلية مياه البحر الذي تم إقراره من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قصد التزويد بالمياه الصالحة للشرب، مضيفا أن القطاع يعمل دوما على تكريس السياسة الوطنية المتمثلة في الترقية الاجتماعية لفك العزلة عن المناطق المحرومة ومساعدة الشباب في عدة مجالات كالترفيهية منها والثقافية.

من جهة أخرى، قال الوزير إن الدولة تعمل على إيصال الطاقة إلى كل ربوع الوطن، حيث تم تسجيل بلوغ نسبة تزيد عن 98 بالمائة نهاية 2017، بالإضافة إلى تدعيم سعر الكهرباء لفائدة سكان الجنوب، موضحا في الوقت ذاته أن القطاع عرف تطورا كبيرا للتوزيع العمومي، بما أن نسبة التوصيل بالغاز الطبيعي إلى المنازل ارتفعت من 25 بالمائة إلى 60 بالمائة سنة 2017 على حد تعبيره، وبذلك ارتفع عدد المستفيدين من 1.4 مليون عائلة إلى 5.2 مليون عائلة سنة 2017، حيث تم توصيل 1332 بلدية بالغاز من مجموع 1541 بلدية موجودة على مستوى التراب الوطني.