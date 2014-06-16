سوناطراك تكتشف البترول في النيجر

قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور أمس الثلاثاء بتمنراست أن مجمع سوناطراك حقق اكتشافا للبترول في شمال النيجر.

وأوضح ولد قدور للصحافة على هامش زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووزير الطاقة مصطفى قيطوني إلى هذه الولاية الجنوبية أن "الأمر يتعلق بأول بئر في النيجر حفره المجمع الصيني GWDC لحساب مجمع سوناطراك".

كما أن مجمع سوناطراك يحوز على رخصة بحث بنسبة 100 في المائة على مستوى منطقة "كرفا 1" الواقعة على بعد 100 كلم من الحدود الجزائرية النيجيرية.