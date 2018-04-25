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في ظل تهديدات ترامب بفرض عقوبات على إنتاج إيران ماي المقبل

السوق النفطية تترقب تعافيا للأسعار عند عتبة 100 دولار

  25 أفريل 2018 - 19:34   قرئ 64 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
السوق النفطية تترقب تعافيا للأسعار عند عتبة 100 دولار

تترقب سوق النفط الدولية عهدا جديدا من ارتفاع أسعار النفط فوق عتبة 100 دولار بما يُمكّن الدول النفطية واقتصاديات الريع البترولي على وجه الخصوص من الانتعاش وعودة الروح لخزينتها على غرار الجزائر، بعد مرور أزمات مالية حرجة جراء انهيار الأسعار إلى ما دون 50 دولارا منذ 2014 وتذبذبه عند 60 دولارا، في ظل مؤشرات تفاؤلية أهمها العقوبات التي تهدد بها أمريكا الإنتاج النفطي الإيراني بما يخفض حجم الإمدادات ويعزز الأسعار.

 

تسجل أسعار النفط منحى تصاعديا وتوجها نحو التعافي التدريجي متجاوزة عتبة 70 دولارا، لتشهد أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014، لتتجاوز سقف 75 دولارا للبرميل بفضل توقعات بشح الإمدادات مع بلوغ الطلب مستويات قياسية، ورغم حدة التفاؤل الذي يخيم على السوق الدولية إلا أن برميل البرنت تراجع أمس إلى حدود 73 دولارا، بفعل تأثر السوق بزيادة مخزونات الوقود والإنتاج في الولايات المتحدة.

بالموازاة مع ذلك تلعب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى عوامل أخرى دورا كبيرا في ارتفاع أسعار النفط، وسط توقعات بأن تصل إلى 100 دولار للبرميل الواحد في المستقبل.

ومن المتوقع أن يفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران في ماي المقبل، الخطوة التي من شأنها خفض إمدادات النفط الإيراني في الأسواق، حيث قال جان لويس لي مي من  ويستبيك كابيتال  إن العقوبات على إيران ستؤدي إلى سحب نحو 500 ألف برميل نفط من الأسواق يوميا بحلول الربع الأخير من العام الجاري، ليرتفع ذلك العدد إلى 700 ألف برميل في 2019، وفق ما ذكر موقع تلغراف. وبالإضافة إلى العقوبات المرتقبة على إيران والمخاطر الناجمة عن ميليشيات إيران بالمنطقة، تلوح في الأفق أزمة كبيرة في مجال إنتاج النفط بفنزويلا، بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد، وترك آلاف الموظفين وظائفهم في شركة النفط والغاز الوطنية. ويذكر أن إنتاج النفط في فنزويلا قد انخفض بواقع 550 ألف برميل يوميا منذ بداية عام 2017. ومن المتوقع أن يفرض ترامب عقوبات جديدة أيضا على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مما قد يؤدي إلى تضخم أزمة إنتاج النفط في البلاد وتقليل عدد براميل النفط اليومية بواقع مليون برميل. ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى تعافي أسعار النفط والاقتراب من سعر 100 دولار للبرميل، اتفاق خفض الإنتاج الذي تتبناه أوبك، مما ساهم حقيقة في التقليل من تخمة العرض في الأسواق، مما رفع أسعار النفط وأدى إلى خروجها من  أزمة  انخفاض الأسعار.

مريم سلماوي

 

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