اختلال بين النمو الزراعي والكثافة السكانية في الجزائر

دق البروفسورو المدير السابق للمعهد الوطني للبحوث الزراعية فؤاد شحات ناقوس الخطر من اتساع الفجوة بين معدل النمو السكاني والنمو المسجل في القطاع الزراعي.

وقال البروفسور خلال استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة اليوم الأحد إنه وفي السنوات العشرين الماضية وعلى الرغم من الظروف المناخية غير الملائمة حقق قطاع الزراعة معدل نمو سنوي يزيد عن 6٪ لكنها حسب المتدخل تبقى نسبة غير كافية ولا تتلاءم مع معدل النمو السكاني الذي تقدر نسبته ب 2 بالمئة سنويا ما يعني يردف البرفسور شحات أن الفجوة سوف تتسع وسوف نعجز عن تقليصها بسهوله إذا ما استمر الوضع على حاله.

واستدل المتحدث ببعض الأرقام والتي تفيد بأننا اليوم ومع كثافة سكانية تقدر ب 42 مليون نسمة لا يمكننا توفير 80 إلى 85٪ مما نستهلكه متسائلا "من الذي سيغذي الجزائريين" في عام 2050 عندما نبلغ 60 مليون نسمة و90 مليون نسمة في 2100.