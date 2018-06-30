ولد قدور يحذر من رفع انتاج النفط

قال الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور إن البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "اوبيب" وروسيا عليهم الحفاظ على اتفاق الجزائر العاصمة لمواصلة دعم أسعار الخام، معتبرا انه ليس في صالح المنتجين الكبار ان ينهار البرميل مجددا.

وفي تصريح لوأج عقب اختتام الندوة العالمية حول الغاز، قال ولد قدور "اننا نعمل على الحفاظ على هذا الاتفاق (...) فليس من صالح المنتجين الكبار ان ينهار البرميل مجددا.

واكد الرئيس المدير العام لسونطراك انه من الصعب التعرف مسبقا على احتمالات رفع سعر الخام من طرف المنتجين الكبار، مشيرا الى العربية السعودية وروسيا.

وفي تعليقه على آخر التطورات في الساحة النفطية العالمية، قال ولد قدور "لا نعرف كيف يكون رد فعل السوق"، ولكن ما هو اكيد هو "ان الاسعار ستنخفض".

وأوضح قائلا "حتى إذا بقيت الاسعار مرتفعة بعد تقرير الاوبيب بفيينا، برفع البرميل بمليون فهذا راجع الى كون العرض الاضافي يأتي لمرافقة انخفاض انتاج فينزويلا وليبيا".