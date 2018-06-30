البنوك مطالبة بإعلام زبائنها بالشروط البنكية

قال محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، اليوم الأحد، إنه طلب من البنوك والمؤسسات المالية أن تطلع زبائنها بشكل أفضل حول الشروط البنكية المتعلقة بالمعاملات المصرفية، لضمان المزيد من الشفافية والمنافسة النزيهة، وكشف لوكال، لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم إرسال مذكرة من قبل بنك الجزائر الى البنوك والمؤسسات المالية، اليوم، تتعلق بالشروط البنكية العامة المتعلقة بالمعاملات البنكية، وأضاف المتحدث، أنه وبهدف ضمان "الشفافية" و"المنافسة النزيهة"، تم دعوة البنوك والمؤسسات المالية إلى "إعداد ونشر، عبر كل الوسائل المتاحة، القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات البنكية التي تنفذها مختلف المؤسسات".

وأشار محافظ بنك الجزائر، إلى أن هذا الالتزام منصوص عليه في التنظيم المحين في أفريل 2013 المحدد لشروط البنوك، مضيفا، أن البنوك والمؤسسات المالية ملزمة بإبلاغ زبائنها والمواطنين، عبر كل الوسائل المتاحة، بالشروط البنكية التي يطبقونها في إطار المعاملات التي يقومون بها، وفي هذا السياق، يطلب منهم إبلاغ زبائنهم بشروط استخدام الحسابات المفتوحة وأسعار مختلف الخدمات التي يقدمونها والالتزامات المتبادلة بين البنك والزبون، كما يجب تحديد هذه الشروط في اتفاقية فتح الحساب أو في المستندات المرسلة لهذا الغرض.