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قصد تأمين السواح الجزائريين المتوجهين إلى تونس

أليانس تطلق خدمة أوطوتونيزيان لمساعدةالسائقين

  01 جويلية 2018 - 20:16   قرئ 25 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
أليانس تطلق خدمة أوطوتونيزيان لمساعدةالسائقين

أطلقت  ألياسللتأمينات الرائدة في خدمة المساعدة منذ أكثر من 7 سنوات منتوجا جديدا مع الشريك التونسي  مؤسسة جينوال أسيستانس سيكون مخصصا للسائقين الذي يودون النتقل إلى تونس من أجل السياحة.

 

كشف الرئيس العام  لأليانس للنأمينات حسان خليفاتي خلال الندوة الصحافية التي عقدت أمس بفندق الأوراسي وحضرهاالمدير العام للشركة التونسية جينوال أسيستانستوفيق اللواتي، عن إطلاق خدمة جديدة مع الشريك التونسي سميت بـ  أوطو تونيزيان، تتمثل في خدمة المساعدة على المقاس في تونس للسواح الجزائريين المتنقلينبرا إلى تونس عن طريق مركباتهم الخاصة،نظرا للعدد المعتبر من الجزائريين الذين يفضلون التنقل إلى تونس لقضاء العطلة الصيفية، مضيفا في السياق أن لا أحد يضمن عدم وقوعه في حادث سير أو عطل ميكانيكي أو أي طارئ يلحق الضرر بسيارته لاسيما عند وجوده خارج حدود بلده، حيث إن هذه الخدمة أو المنتوج الجديد سيوفر المساعدة لهم في إصلاح سياراتهم والجر على مدار الساعة خلال وجودهم في الأراضي التونسية، بالشراكة مع المؤسسة التونسية  جينوال أسيستانس التي ستضمن هذه الخدمة.وأبرز المتحدث  أن هذه الخدمة ستقتصر على السيارات الخاصة فقط، في انتظار توسيعها في المستقبل لتشمل وسائل النقل الأخرى المخصصة لنقل السواح إلى تونس، و يتم ذلكبالتوجه إلى فروع مؤسسات  أليانس للتأمينات للاكتتاب في هذه الخدمة التي تقترح صيغتين، وهي  وان لايت التي يقدر سعرها بـ 2000 دينار خارج الرسوم، وصيغة  وان بلوس التي يقدر سعرها بـ 3000 دينار خارج الرسوم.

من جهته،أوضح المدير العام للشركة التونسية  جينوال أسيستانستوفيق اللواتيأن الشركة مختصة في هذا المجال، ففي الصيغةالأولى  وان لايت ستضمن خدمة المساعدة الهاتفية 24 / 7 أيام، إضافة إلى خدمة جر السيارة، أما عن عدد التدخلات للمساعدة 2، أما عدد الأميال فغير محدود على كل القطر التونسي وحتى الحدود الجزائرية، إضافة إلى تكليف خبير والمتابعة الصارمة لجودة التصليح، مؤكدا أن هذه الخدمة ستوفر سيارة بديلة لدى شبكة تصليح المستلم، أما فيما يخص الصيغة الثانية  وان بلوس فيصل عدد التدخلات إلى 3 مرات، ومنح سيارات بديلة دون شروط، أما فيما يخص الطعن والحماية القانونية فيصل إلى 500 يورو. وفيما يخص التغطية الصحية في حال تسجيل حادث، فأكد خليفاتي أن هذا المشروع قيد الدراسة مع مؤسسة جينرال أسيستانس، وسنحاول تطويره خلال الأشهر المقبلة.

وتحدث المدير العام لـ  أليانس للتأمينات على هامش هذه الندوة عن معالجة 300 ألف ملف عالق يما يقدر بـ 8 ملايير دينار سنة 2015، أما فيما يخص الملفات التي تنتظر التسوية لسنة 2016 فسيتم الفصل فيها قبل 30سبتمبر لهذه السنة،أما باقي الملفات فهناك اتفاقية جديدة تدعى التعويض المباشر لكي لاتتراكم الملفات مستقبلا، وسيتم العمل بها مستقبلا، مضيفا أن شركات التأمينتبذل مجهوداتها من أجل تحسين الأداء واحترام آجال التعويض.

ياسمين بوعلي

 

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