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لضمان الشفافية وبالمنافسة النزيهة

البنوك مطالبة بإعلام زبائنها بالشروط البنكية

  01 جويلية 2018 - 20:25   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
البنوك مطالبة بإعلام زبائنها بالشروط البنكية

أمر بنك الجزائر البنوك والمؤسسات المالية بإطلاع زبائنها بشكل أفضل حول الشروط البنكية المتعلقة بالمعاملات المصرفية، لضمان مزيد من الشفافية والمنافسة النزيهة.

 

قال محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أمس، إنه طلب من البنوك والمؤسسات المالية أن تطلع زبائنها بشكل أفضل حول الشروط البنكية المتعلقة بالمعاملات المصرفية، لضمان مزيد من الشفافية والمنافسة النزيهة، وأكد لوكال لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم إرسال مذكرة من قبل بنك الجزائر إلى البنوك والمؤسسات المالية اليوم، تتعلق بالشروط البنكية العامة المتعلقة بالمعاملات البنكية، وأضاف المتحدث أنه وبهدف ضمان  الشفافية والمنافسة النزيهة تمت دعوة البنوك والمؤسسات المالية إلى  إعداد ونشر، عبر كل الوسائل المتاحة، القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات البنكية التي تنفذها مختلف المؤسسات.

وأشار محافظ بنك الجزائر إلى أن هذا الالتزام منصوص عليه في التنظيم المحين في أفريل 2013 المحدد لشروط البنوك، مضيفا أن البنوك والمؤسسات المالية ملزمة بإبلاغ زبائنها والمواطنين عبر كل الوسائل المتاحة بالشروط البنكية التي يطبقونها في إطار المعاملات التي يقومون بها، وفي هذا السياق يدعوهم إلى إبلاغ زبائنهم بشروط استخدام الحسابات المفتوحة وأسعار مختلف الخدمات التي يقدمونها والالتزامات المتبادلة بين البنك والزبون، كما يجب تحديد هذه الشروط في اتفاقية فتح الحساب وفي المستندات المرسلة لهذا الغرض.

ز.ز

 

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