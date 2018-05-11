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غرفة التجارة تبرمج لقاءات متتالية مع رجال أعمال جزائريين وأجانب

حملة ماراطونية لإقناع كبرى الشركات للاستثمار في الجزائر

  01 جويلية 2018 - 20:28   قرئ 25 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
حملة ماراطونية لإقناع كبرى الشركات للاستثمار في الجزائر

باشرت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الأسبوع الماضي، حملة ماراطونية للترويج للوجهة الاستثمارية الجزائرية في عدة مجالات، وتسعى من خلالها إلى تحفيز كبرى المؤسسات الأجنبية والعربية وإقناعها بالعمل في الجزائر، وهو التوجه الذي اختارته الحكومة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة.

 

تعد هذه الحملة فرصة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية بين الجزائر والشركات الأجنبية والعربية، خاصة في مجالي الصناعة والفلاحة، وهو الأمر الذي تطمح إليه الحكومة خاصة في هذه المرحلة، حيثباشرت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الأسبوع الماضي حملة ماراطونية تدعو من خلالها المتعاملين ورجال المال والأعمال الأجانب لولوج السوق الجزائرية، من خلال التعرف على إمكانيات الاستثمار في الجزائر، من أجل تعاون اقتصادي يلعب فيه المتعاملون ورجال الأعمال دورا كبيرا، من خلال رفع التنافسية بين الشركات بالإضافة إلى تطوير العلاقات التجارية.

في السياق، يتيح مناخ الاستثمار في الجزائر ويوفر كل الظروف من أجل الاستثمار وإزالة العقبات التي تعترض المستثمرين الأجانب على غرار الأردنيين، الفرنسيين، الروس، الإماراتيين وكذا الصينيين، ولأجل ذلك تم عقد جلسات وورشات عمل بين رجال أعمال جزائريين ونظرائهم من البلدان المذكورة، حيث تسعى الجزائر إلى خلق مناخ جاذب لاستثمار متنوع مبني على القطاعات الاستراتيجية على غرار الصناعة والفلاحة، إذ أدرجت الحكومة عدة إصلاحات من شأنها جذب الاستثمار ورفع القيمة المضافة، كما تم تحيين قوانين تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل إعطاء دفع جديد للاقتصاد.

وتعتبر السوق الجزائرية من الأسواق الواعدة أمام الأجانب للاستثمار، خصوصا في ظل وجود ميزة تنافسية واسعة تشجع على دخول هذه السوق والمنافسة فيها، بالإضافة إلى وجود فرص وآفاق عالية لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

 

ومن المرتقب أن تنظم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لقاء مع الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية، بحر الأسبوع المقبل بالرياض، تطبيقا لما جاء في توصيات اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية الثالثة عشر المقامة بالرياض في أفريل 2018، وسيشهد هذا اللقاء مشاركة ممثلين رسميين ومتعاملين اقتصاديين ومستثمرين من كلا البلدين، وسيتم تقديم فرص الاستثمار والشراكة في الجزائر في عدة مجالات على غرار الصناعة والزراعة والطاقات المتجددة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما ستطرح الشركات الحاضرة مقترحات لعدة مشاريع.

وسيلة قرباج

 
 

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