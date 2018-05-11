تزامنا مع تسليم 70 فندقا جديدا بطاقة استيعاب تقدر بـ 7 آلاف سرير

مساع لإتمام المشاريع السياحية وترميم الفنادق العمومية

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية عبدالقادر بن مسعود عزم الدولة على إتمام كل المشاريع الاستثمارية التابعة لقطاعه وإعادة تهيئة المؤسسات الفندقية العمومية وعصرنتها تماشيا مع طلبات الزبائن.

أوضح الوزير بن مسعود خلال إشرافه على انطلاق موسم الاصطياف 2018 بالمركب السياحيبسيدي فرجأنه سيتم قريبا تسليم ما بين 60 و70 فندقا جديدا بسعة تقدر بأكثر من7.000 سرير. وقال إن عملية تهيئة الفنادق متواصلة رغم التفاوت في نسب الإنجاز،مشيرا إلى العمل على تدارك الوضع من خلال إنشاء لجنة وطنية لمتابعة إنجاز المشاريع الفندقية. كما شدد الوزير من جهة أخرى على ضرورة تطبيق قانون مجانية الشواطئ، مشيرا إلى منح عقود امتياز لعدة فنادق لاستغلال بعض الشواطئ. في سياق آخر، أصر بن مسعود على ترقية السياحة في الوطن، مذكرا بالاستراتيجية الكبرىالتي وضعها القطاع للنهوض بالسياحة في الجزائر، قائلا إن قطاعه حريص علىتحسين الخدمة العمومية وترقية مستوى التأطير وظروف استقبال السواح عبر توفير خدمةجيدة بأسعار تنافسية.

وذكّر الوزير في هذا السياق بالاتفاقية المبرمة بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومجموعة أش تي تيلتمكين العمال من قضاءالعطل مستفيدين من أسعار استثنائية، من خلال تخفيضات تصل إلى ما بين 30 و40 %. من جهة أخرى، ذكّر بن مسعود بالجهود التي ما فتئت تبذلها اللجنة الوطنيةلتحضير موسم الاصطياف لتوفير كل الوسائل البشرية والمادية لفائدة السواح،مشيرا إلى أن مصالحه تعمل حاليا على التحضير لموسم السياحة الصحراوية الذي ينطلق في أكتوبرالمقبل.

وبالمناسبة قام الوزير على مستوى ميناء سيدي فرج بتدشين معرض للصناعة التقليدية التي تمثل التراث الوطني، كما قام بزيارة تفقدية للشاطئ الأزرق للاطلاع على الظروف التي تم توفيرها لاستقبال السواح.