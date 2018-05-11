“سوناطراك” تصب 200 مليار سنتيم في خزينة الدولة

كشفت المؤسسة الوطنية “سوناطراك”، أنها صبت ما قيمته 2.228 مليار دينار في خزينة الدولة، من مبالغ إجمالي الجباية النفطية.

وأوضحت المؤسسة الوطنية في بيان لها، يشمل الحصيلة السنوية لسنة 2017، أن المبلغ الإجمالي للجباية النفطية التي صبتها “سوناطراك” في الخزينة العمومية،

بلغ 2.228 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 20 بالمئة مقارنة بسنة

وبخصوص استثمارات “سوناطراك” في الجزائر فقد بلغ 8.2 مليار دولار السنة الماضية.

وحسبما كشفت عنه المؤسسة الوطنية، فقد تم تحقيق ربح صافي قدره 326 مليار خلال نفس السنة.

بارتفاع قدره 57 بالمائة مقارنة بسنة 2016.

وأكدت الشركة، أن الجمعية العامة العادية التي عقدت في جوان الماضي لبحث حصيلة

التنفيذ الميزانية السنوية وتقرير التسيير والبيانات المالية.