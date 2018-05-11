تراجع أسعار النفط بعد وعود العاهل السعودي لترامب بزيادة الانتاج

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعدما التطمينات التي تلقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العاهل السعودي بزيادة الإنتاج عند الحاجة، بسب وكالة رويترز.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أوت 65 سنتا أو 0.9 في المئة ليصل إلى 73.50 دولار للبرميل بعد أن صعد ثمانية في المئة الأسبوع الماضي. ووصل إلى مستوى منخفض بلغ 72.51 دولار للبرميل.

وهبط خام القياس العالمي برنت (مقياس النفط الجزائري) 55 سنتا أو 0.7 في المئة ليصل إلى 78.68 دولار بعد أن زاد ما يربو على خمسة في المئة الأسبوع الماضي.

وقال البيت الأبيض إن العاهل السعودي وعد ترامب بأن المملكة ستزيد إنتاج النفط إذا لزم الأمر وبأن لديها القدرة على إنتاج مليوني برميل يوميا إضافية.

وهاجم ترامب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، منبها إياها إلى ضرورة الكف عن التلاعب بأسواق النفط العالمية كما كثف الضغط على حلفاء واشنطن المقربين بالتهديد بفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران.

وحذرت الجزائر من زيادة الانتاج، حيث صرح الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور أن البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيب) وروسيا عليهم الحفاظ على اتفاق الجزائر العاصمة لمواصلة دعم أسعار الخام, معتبرا انه ليس في صالح المنتجين الكبار ان ينهار البرميل مجددا.