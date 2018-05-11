قيطوني: سوناطراك تعيش أفضل حالاتها

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، اليوم أن الشركة الوطنية “سوناطراك” تعيش أفضل حالاتها.

كما أوضح قيطوني،أن سوناطراك قررت إنشاء 3 مراكز،الأول بأدرار يتسع لـ 300 سرير،مجهز بكل وسائل الراحة والمشروع في دراسة متقدمة. وعليه الاجراءات انطلقت بهدف إنجاز هدا المشروع الهام.

أما الثاني بعين صالح في تمنراست متخصص في استغلال الغاز يتسع لـ 300 سرير، ستنطلق به الأشغال قبل نهاية السنة. والمركز الثالث بإيليزي متخصص بنشاطات بيتروليك وقيادة الشاحنات.

كما أوضح قيطوني أن سوناطراك تقوم بمجهودات من أجل إشراك الشباب في هذه المشاريع، وعليه تم إنجاز مراكز لتكوين شباب الجنوب في هذا المجال.

مضيفا أن الهدف الذي نسعى إليه هو التنمية وتنويع مصادرنا،من أجل الوصول إلى هذا الهدف محاربة البروقراطية وتحسين مناخ الإستثمار.

من جهة أخرى، أكد قيطوني أنه تم إطلاق برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، يهدف إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط آفاق 2030.

وجاءت تصريحات الوزير على هامش الزيارة التي جمعته مع وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي والمدير العام لمجمع سوناطراك،عبد المومن ولد قدور إلى ولاية إيليزي.