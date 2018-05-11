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سترفع الدعم تدريجيا عن بعض المواد الاستهلاكية

الحكومة تدرس مراجعة سياسة الدعم بداية من 2019

  02 جويلية 2018 - 20:01   قرئ 52 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الحكومة تدرس مراجعة سياسة الدعم بداية من 2019

حملة دعائية مرتقبة لتوضيح التدابير المتخذة أمام الرأي العام 

قررت الحكومة الشروع في مراجعة سياسة الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية بداية من السنة المقبلة وذلك بطريقة تدريجية بداية بالمواد الطاقوية، الكهرباء والغاز والماء.

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أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن الحكومة ستشرع بداية من العام المقبل في مراجعة سياسة الدعم على بعض المواد الاستهلاكية بطريقة تدريجية بداية بالمواد الطاقوية، قائلا في الوقت ذاته  إن الحكومة تدرس مراجعة سياسة الدعم بداية من 2019، معتبرا هذه السياسة المطبقة حاليا  غير عادية ولا تصب في صالح الفئات الفقيرة التي تستفيد من 7 بالمائة فقط من الدعم، فيما تحصل العائلات الغنية على ما يعادل 14 بالمائة منه، مؤكدا أن السياسة الجديدة للدعم لن يشرع في تطبيقها إلا بعد نهاية الدارسة التي تحدد الفئات المعنية والتي ستستفيد من الدعم المباشر والقيمة المالية لهدا الدعم الذي لطالما دعا اليه خبراء الاقتصاد سابقا.

في هذا الشأن قال وزير المالية إن المرحلة الأخيرة التي ستقوم بها الحكومة هي إطلاق حملة دعائية لتوضيح التدابير والإجراءات أمام الرأي العام، منوها في الوقت ذاته أن رفع الدعم سيشمل في المرحلة الأولى كل من الطاقة، الوقود، الكهرباء، الماء والغاز بالإضافة إلى مواد أخرى.

فيما يتعلق بتورط أعوان الجمارك والضرائب في قضايا الرشوة وقضية الكوكايين بميناء وهران صرح المتحدث قائلا   الأخبار التي تتحدث عن تورط أعوان الجمارك غير مؤكدة ويجب انتظار الانتهاء من التحقيق، مؤكدا أن قطاعه لن يتسامح مع المرتشين والأعوان الفاسدين في الجمارك والضرائب، نافيا نية الحكومة تحرير سعر الدينار لكسر السوق الموازية الأن لكون الاجراء سيرفع من نسبة التضخم.

وسيلة قرباج

 

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