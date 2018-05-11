الحكومة تسعى لمراقبة مصانع التركيب للتحكم في الأسعار

يوسفي يكذّب راوية وينفي مراجعة دفتر الشروط الجديد لمركبي السيارات

نفى وزير الصناعة يوسف يوسفي تصريحات زميله وزير المالية عبد الرحمان راوية حول نية الحكومة مراجعة دفتر الشروط الخاص بأصحاب شركات تركيب السيارات، قائلاإنه لا وجود لدفتر شروط جديد لمركبي السيارات.

جدد وزير الصناعة تأكيد مواصلة الحكومة مراقبة مصانع السيارات دون المساس بدفتر الشروط المعدل مؤخرا، والذي يحدد شروط ممارسة نشاط إنتاج وتركيب السيارات في الجزائر كوسيلة لجأت إليها الحكومة للتحكم في أسعار ونوعية السيارات الجديدة في الأسواق الجزائرية، حيثشدد الوزير في خرجته مؤخرا على رفع الإنتاج الصناعي لتغطية السوق الوطنية، ثم التصدير نحو الخارج، مستغربا اعتماد مصانع تركيب السيارات بالجزائر على أسعار بيع تفوق المعتمدة في التصدير، مطالبا المتعاملين في هذا النشاط بالشفافية واحترام دفتر الشروط الخاص بنشاطهم، داعيالبذل مزيد من الجهود من قبل مسؤولي المؤسسات المختلفة بغية تغطية احتياطات السوق الجزائرية والتوجه نحو التصدير، مشترطا أن يهتم المسؤولون بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار وكذا التركيز على جودة النوعية لمواكبة متطلبات السوق الدولية. في سياق متصل، أعلنت الحكومة عن إخضاع أسعار السيارات المركبة محليا للرقابة لضمان الشفافية بعد تسجيل تجاوزات من قبل المركبين، حيث أكد الوزير أنّ أسعار السيارات تخضع للرقابة والشفافية، كما أكد وزير التجارة سعيد جلاب أن مصالح دائرته الوزارية بصدد تحضير دراسة شاملة تخصّ سعر بيع السيارات عبر حساب تكلفة المركبات بكل مراحلها، من لحظة خروجها من المصنع إلى غاية وصولها إلى الزبون،وقال يوسفي إن الحكومة تسعى حاليا إلى ضبط سوق السيارات بإقرار أسعار حقيقية. من جهته، شدد وزير التجارة سعيد جلاب على ضرورة مراقبة أسعار السيارات المركبة في الجزائر لحماية المستهلك، موضحا أن مصالح دائرته الوزارية بصدد تحضير دراسة شاملة تخص سعر بيع السيارات عبر حساب تكلفة المركبات بكل مراحلها، من لحظة خروجها من المصنع إلى غاية وصولها إلى الزبون، مضيفا أن هناك مصالح مكلفة بمراقبة عملية بيع السيارات من خلال كل المراحل التي تمر بها العملية من أجل تقييم موضوعي للأسعار.