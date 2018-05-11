وزير السياحة يكشف من سكيكدة:

السياحة ستسهم بـ20 بالمائة في المدخول الوطني بحلول 2030

عبر وزير السياحة والصناعات التقليدية، عبد القادر بن مسعود، عن ارتياحه للديناميكية التي يشهدها القطاع على المستوى الوطني عموما وولاية سكيكدة بالتحديد والتي تدخل في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية القاضي بجعل القطاع يسهم في المدخول الوطني بنسبة 15 إلى 20 بالمائة في آفاق سنة 2030.

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أكد بن مسعود خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته لولاية سكيكدة، أول أمس، على أهمية الحفاظ على هذه السيروة بهدف إعادة بناء سياحة وطنية تلبي حاجيات المواطن في شتى المجالات السياحة الشاطئية، الجبلية، الصحراوية، الحموية وغيرها، منوها بدور السلطات المحلية في الدفع بهذه الحركية خاصة ما يتعلق بتسريع وتيرة الاجراءات الإدارية فيما تعلق بعقود الاستثمار ورخص البناء.

في هذا الصدد، أكد على أن مصالحه تعمل على تخفيض مدة تسليم العقود والوثائق إلى 10 أيام، باعتبار أن القطاع يوفر الثروة ومناصب العمل، كما دعا دعا وزير السياحة والصناعات التقليدية إلى تكريس اللمسة الثقافية المحلية في الهياكل الفندقية المنجزة والتي هي في طور الإنجاز من خلال التركيز على الصناعات التقليدية من أجل تسويق وإظهار صورة جميلة عن الجزائر واستقطاب السياح من داخل وخارج الوطن، منوها بالمشاريع الكبرى التي استفادت منها الولاية والتي يبلغ عددها 4 فنادق بطاقة استيعاب بلغت 3900 سرير، من بينها مشروع قرية سياحية ذات الشراكة الجزائرية- السعودية بمنطقة التوسع السياحي بوزعرورة ببلدبة فلفلة -حوالي 18 كلم شرقي عاصمة الولاية- والتي تبلغ طاقة استيعابها 1600 سرير وتتوفر على كافة الخدمات، هذا المشروع ينتظر استلامه ودخوله حيز الخدمة في غضون السنة القادمة، إلى جانب 19 مشروعا ستدخل في طور الأشغال حال تسلم الوثائق اللازمة. بخصوص وكالات السياحة، كشف عبد القادر بن مسعود عن إعادة تنظيم هذه الوكالات من خلال تسهيل الإجراءات لاستقطاب السياح وتقديم الصورة الأمثل عن الجزائر، مضيفا أن العملية جارية من أجل استقطاب السياح من عدة دول بالتحديد، أما بخصوص المصطافين فقد صرح أنه قد تم الاتفاق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل تخفيض الأسعار على مستوى الفنادق الخاصة بنسبة تتراوح بين 40 و50 بالمائة لجعلها في متناول المصطافين.