بمردود قدّر بـ 308 قنطار في الهكتار الواحد

الإنتاج الوطني من البطاطا بلغ 46 مليون قنطار في 2017

قدرت وزارة الفلاحة الإنتاج الوطني من منتوج البطاطا 46.06 مليون قنطار في عام 2017 بقيمة مالية بلغت بـ 234.28 مليون دينار وبمردود 308.8 قنطار في الهكتار الواحد.

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حسب الوزارة فإن أصناف المنتوج بلغت نحو 1.07 مليون قنطار للبطاطا المبكرة، 26.37 مليون قنطار للبطاطا الموسمية و18.62 مليون قنطار للبطاطا للموسم الماضي، وحسب المصدر ذاته فإن الولايات التي تحوز على إمكانيات كبيرة في شعبة البطاطا هي الوادي بإنتاج يبلغ 11.53 مليون قنطار وعين الدفلة بـ 6.88 مليون قنطار، إضافة إلى مستغانم بـ 4.47 مليون قنطار.

حسب الوزارة فإن الجمعية العامة الانتخابية لمهنيين في شعبة انتاج البطاطا المنتجين، المحولين والمخزنين انتخبت يوم الأحد الماضي حسين قدماني رئيسًا للمجلس الوطني المهني لشعبة البطاطا ولقد التزم قدماني بتعزيز وتطوير القطاع من خلال دعم منتجي هذا المحصول والاستماع إلى انشغالاتهم.

ولقد التزم أيضا بالتعاون مع الجهات الفاعلة في القطاع بتحسين الإنتاج الوطني للبذور من حيث الكم والنوع وتدعيم سلسلة الهرمية للإنتاج وكذلك تحديث التقنيات والأدوات المستخدمة في هذا النشاط.

من جهة أخرى، يهدف هدا المجلس الى توسيع المنطقة التي يتم استغلالها من خلال البحث عن مناطق إنتاج جديدة في الهضاب العليا وجنوب البلاد، كما سيتم تكليفه أيضًا بجمع البيانات اللازمة لرسم خريطة طريق لتوجيه هذه الشعبة في المستقبل.

للتذكير، قامت الجمعياتالعامة بانتخاب رؤساء المجالس الوطنية المهنيةللفروع الفلاحية،حيث تممؤخرا انتخاب رؤساء شعبالخضروات، البصل، الثوم والدواجن، وقد عُقدت هذه الجمعيات العامة الانتخابية بناء على توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة المرتبطة بالمنظمات المهنيةللقطاعات الفلاحية التي عقدت في الجزائر في أفريل الماضي.