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التجار ملزمون بإيداع ملفاتهم إلكترونيا

التجار ملزمون بإيداع ملفاتهم إلكترونيا

  02 جويلية 2018 - 20:21   قرئ 54 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
التجار ملزمون بإيداع ملفاتهم إلكترونيا

ستشرع مديرية التجارة في تطبيق اجراء جديد يتمثل في إلزام التجار بإيداع ملفاتهم الكترونيا للحصول على رخصة للشروع في العملية الترويجية بيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الصيفي، والذي تم تحديد فترته ما بين 21 جويلية و31 أوت 2018.

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اختيرت ولاية الجزائر كولاية نموذجية لتطبيق هذا الإجراء الجديد وقد أعلنت مديرية التجارة لولاية الجزائر، عن تحديد الفترة الممتدة ما بين 21 جويلية و31 أوت 2018 لانطلاق عملية ال من إيداع ملفاتهم إلكترونيا للحصول على الرخصة للشروع في العملية الترويجية بيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الصيفي، وهذا لتمكين أصحاب المحلات التجارية من إيداع ملفاتهم إلكترونيا للحصول على الرخصة للشروع في العملية الترويجية. حسب ما صرح به ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر، دهار العياشي، أول أمس إن مديرية التجارة للولاية شرعت بعد صدور القرار الولائي المنظم لعملية البيع بالتخفيض الخاص بالفترة الشتوية والصيفية منذ فترة في منح رخص لفائدة التجار والمتعاملين الاقتصاديين على مستوى العاصمة لممارسة عملية البيع بالتخفيض والبيع الترويجي فائدة التجار، مؤكدا أن العملية ستستمر خلال الفترة المحددة لمنح المزيد من الرخص بهدف تمكين أصحاب المحلات التجارية من إيداع ملفاتهم إلكترونيا للحصول على الرخصة للشروع في العملية الترويجية. وذكر ذات المتحدث، أنه يتم استقبال ومعالجة طلبات التجار إلكترونيا لممارسة البيوع المقننة (البيع بالتخفيض والترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات) في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية، مشيرا إلى أن ولاية الجزائر اختيرت من قبل وزارة التجارة كولاية نموذجية لعملية رقمنة هذه الإجراءات وتم تطبيقها خلال موسم تخفيضات الفترة الصيفية الفارطة 2017. وأكد دهار أن الهدف المرجو من عملية البيع بالتخفيض هو إتاحة الفرصة للتجار لتنشيط وتحفيز وترقية أنشطتهم وكذا منح فرصة للمستهلك باقتناء مختلف السلع والحصول على خدمات متنوعة بأسعار ترقوية للسلع والخدمات بالإضافة إلى زرع هذه الثقافة وجعلها عادة وسلوك تجاري راسخ لدى المتعاملين الاقتصاديين. وبخصوص تجاوزات بعض التجار وتحايلهم على الزبائن، شدد دهار على أن أعوان الرقابة يكثفون دورياتهم لمراقبة أي تجاوزات من طرف التجار، مضيفا أن إجراءات عقابية ستتخذ ضد التجار المخالفين الذين يعلنون عن التخفيضات دون الحصول على الرخصة.

ياسمين بوعلي

 

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