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سجل رقم أعمال قدر بـ 13.012 مليار دج

الصندوق الوطني للتعاون يحافظ على المركز الرابع في سوق التأمينات

  03 جويلية 2018 - 21:45   قرئ 24 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الصندوق الوطني للتعاون يحافظ على المركز الرابع في سوق التأمينات

حافظالصندوق الوطني للتعاون على مركزه الرابع في سوق التأمينات ضد الأضرار مع نسبة تقدر بـ 11 % من رقم الأعمال الخاص بهذا القطاع، كما حافظ أيضا على مكانته الريادية في التأمينات الفلاحية، حيث احتفظ بحصة تقدر بـ 75 % من السوق.

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يقدر رقم أعمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي للسنة المالية 2017 بـ 13.012 مليار دج، مقابل 12.6 مليار دج، ما يعادل نموا يقدر بنسبة 3 % بالمقارنة مع السنة المالية 2016.

وقدتم انجاز هذا التطور بفضلتنوع باقة المنتجات التأمينية المقدمة، وكذا وسائل الإنتاج الجديدة، والمتطلبات التقنية الصارمة وذلك بفضل شبكته الخاصة أي بدون وسطاء   السماسرة والوكلاء العامين. كما حافظ الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي على مكانته بفضل زياراته الميدانية المتعددة، من أجل تحسيس هذه العائلة المتمثلة في الفلاحين، وكذا بفضل إنشاء منتجات مبتكرة.

حتى يكون أقرب من العالم الريفي، استثمر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في مراكز متعددة الخدمات تحت اسم دار الفلاح، على شكل  قطب فلاحي مدرج جاهز لاستقبال ومرافقة ودعم المربيين ومنتجي الحليب في المنطقة والولايات المجاورة، للاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة من قبل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.

جدير بالذكر أن دار الفلاح بخنشلة قد باشرت العمل، أما فيما يتعلق بالتعويضات عن الحوادث، قام الصندوق بتسوية 7 ملايير دج خلال السنة المالية 2017 وما يقارب 22 مليار دج خلال الثلاث سنوات الفارطة، الشيء الذي سمح بإعادة تقويم مصداقيته واستعادة ثقة زبائنه، كما ساهمت أصوله المالية، التي تطورت خلال الثلاث سنوات الماضية، في الاستدامة المالية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، حيث انتقلت من 10.3 مليار دجسنة 2015، لتبلغ 13.7 مليار دج سنة 2017، ما يعادل نسبة تطور تساوي 34%.

ولابد من التنويه بجهود عمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وكذا عمال صناديقه الجهوية الـ 67 ومكاتبه المحلية الـ 452 الموزعة على كامل التراب الوطني، المقدر عددهم بـ 2833 عامل، يعملون معا من أجل تنفيذ سياسة التكوين التي كرستها المديرية العامة، والمسجلة ضمن إطار تشجيع العمال، حيث يرمي هذا التشجيع إلى تحديد الكفاءات، تطويرها وازدهارها على مستوى المعرفة، وأداء مهامهم وانخراطهم في مبادئ التعاون.

في الواقع، تم تكوين 104 عامل سنة 2017 في مختلف التخصصات، نذكر منها ام بي يافي التأمينات،  ماستر في التأمينات، ماستر في المالية والمحاسبة، بكالوريا في التأمينات.

يواصل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي العمل على تقديم تأمينات متنوعة واقتراح حلول منفردة متلائمة مع انشغالات واحتياجات كل مؤمن له.

تجدر الإشارة إلى أنالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، عقد جمعيته العامة العادية يوم 26 جوان 2018،بهدف المصادقة على الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2017.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لم يدخر جهدا من أجل المحافظة على مكانته في سوق التأمينات التي تتسم بالتنافسية أكثر فأكثر.

والتزاما بمخطط عمله 2015-2019، يعمل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي على تكييف إمكانياته البشرية والمهنية مع مقاييس التسيير العصري، من خلال إدراج التكنولوجيات الجديدة المتعلقة بالإعلام والاتصال (NTIC)، طامحا بذلك إلى تحسين الإنتاجية وترقية مكانة الزبون ضمن إطار انشغالاته.

من أجل تحقيق ذلك، هيأ الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي محيطا محفزا، بهدف تعزيز التعاونية الجوارية، عن طريق وضع برنامج دعم فلاحيتحسيسي، للتقرب من المتدخلين في العالم الريفي، بغية عصرنة نظام التكفل بالأخطار التي يتعرض لها الفلاحون، المربيون والصيادون.

ياسمين.ب

 

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