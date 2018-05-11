اس ان تي اف تضع برنامجا خاصا بموسم الاصطياف

قطارات الاستجمام من المدن الداخلية نحو الولايات الساحلية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن إطلاق برنامج خاص بموسم الاصطياف من خلال تسخير قطارات تضمن رحلات تربط مدن داخلية وخصوصا من ولايات الجنوب بالمدن الشمالية على الشريط الساحلي للبلاد، حسبما أفاد به بيان للشركة.

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أوضحت الشركة أن هذه القطارات الخاصة المسماة قطارات الاستجمام في البحر قد دخلت حيز الخدمة بالنسبة لموسم الاصطياف 2018، اعتبارا من الفاتح جويلية الجاري، وذلك بهدف تسهيل حركة تنقل مصطافي المناطق الداخلية نحو المدن الساحلية.

ويتعلق الأمر بالخط الرابط بين قسنطينة وعنابةالذي برمجت رحلاته يوميا على 6 سا 50 د من محطة قسنطينة للوصول إلى محطة عنابة على 09سا27د، في حين يكون الانطلاق من عنابة على 18سا40د والوصول إلى قسنطينة في حدود 21سا17د، حسب البيان.

سخرت الشركة خطا آخرا دخل حيز الخدمة يوميا بين عنابة ومدينة شيحاني بالطارف، بحيث حددت مواقيت الانطلاق من محطة عنابةعلى التوالي في 05سا55 د و18سا20د فيما برمج الوصول في 06سا36د و19سا01د إلى محطة شيحاني، بينما برمجت رحلات العودة من محطة شيحاني على الساعة 06سا 50 د بالنسبة لرحلة الأولى و19سا و20 د بالنسبة لرحلة الثانية لتصل عنابة على التوالي 07سا 30 و20سا 00 د.

بالنسبة للخطوط العاملة طيلة أيام الاسبوع عدا الجمعة، فيتعلق الأمر بالخط الرابطبين سكيكدة وقسنطينة، حيث حدد مواقيت الانطلاق من محطة قسنطينة على الساعة 06سا 00 د لتصل سكيكدة على الساعة 07 سا 35 د بينما تنطلق رحلة العودة من سكيكدة على 18سا 30د لتصل إلى قسنطينة في 20سا 11د. من جهة أخرى، تم إطلاق خط آخر أيام السبتوالاثنين والخميس بين قسنطينة وجيجل بحيث يكون الانطلاق في 06سا20دمن محطة قسنطينة والوصول 9 سا14د إلى محطة جيجل بينما حدد توقيت رحلة العودة من جيجل في 16سا35د والوصول إلى قسنطينة في 19سا33د. وأضاف ذات البيان، أنه تم برمجت خط آخر أيام الثلاثاء والاربعاء بين بسكرة -قسنطينة-سكيكدة، حيث يكون الانطلاق من بسكرة على الساعة 03سا30د ليصل إلى سكيكدة في 8سا 41 د بينما حدد توقيت العودة من سكيكدة في 17 سا 20 والوصول إلى بسكرة في 22سا21د.

وإضافة إلى ذلك هناك خط مبرمج لأيام السبت والأحد دخل حيز الخدمة ويتعلق الامر بالخط الرابط بين عين التوتة وسكيكدة بحيث حدد الانطلاق من مدينة عين التوتة في 05سا02 د والوصول إلى سكيكدة في 8 سا41د بينما حدد توقيت رحلة العودة من سكيكدةفي 17سا20د والوصول إلى عين التوتة في حدود 20سا50د.

كما أطلقت الشركة خط تقرت -بسكرة-سكيكدة أيام الخميس حيث يكون الانطلاق من تقرت على الساعة 1سا00د والوصول إلى سكيكدةفي 8سا41د. بينما حددت رحلة العودة من سكيكدة في 17سا20د والوصول 00سا48د.