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جلاب يؤكد نشر نتائج التحقيق لتنوير الرأي العام

وزارة التجارة ستكشف عن الأرباح الخيالية لأصحاب مصانع تركيب السيارات

  03 جويلية 2018 - 21:52   قرئ 43 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
وزارة التجارة ستكشف عن الأرباح الخيالية لأصحاب مصانع تركيب السيارات

أعلن وزير التجارةسعيد جلاب عن اقتراب نهاية التحقيق الذي فتحته مصالحه فيما يتعلق بأسعار السيارات والأرباح  الخيالية التي حققها أصحاب المصانع رغم التسهيلات التي منحتها لهم الحكومة في إطار تشجيع الاستثمار، مؤكدا أنه سيتم نشر نتائج التحقيق خلال الأيام المقبلةمن أجل تنوير الرأي العام بخصوص هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل خلال الأشهر الأخيرة.

 

قال وزير التجارة إن مصالحه سجلت تقدما ملموسا فيما يتعلق بالتحقيقات التي باشرتها الوزارة حول أسعار السيارات، مؤكدا التزام كل المتعاملين في تركيب السيارات بتقديم سجلاتهم التي تتضمن بالأرقام تكاليف تركيب السيارات وأسعارها داخل المصانع وأسعارها في الأسواق وهامش الربح، مؤكدا أنه سيتم كشف نتائج التحقيق في الأيام القليلة المقبلة، ليؤكد بذلك نية الحكومة في إخضاع أسعار السيارات المركبة محليا للرقابة لضمان الشفافية بعد تسجيل تجاوزات من قبل المركبين، حيث أكد الوزير في تصريحات سابقة أن أسعار السيارات تخضع للرقابة والشفافية، من خلال دراسة شاملة تخص سعر بيع السيارات عبر حساب تكلفة المركبات بكل مراحلها، من لحظة خروجها من المصنع إلى غاية وصولها إلى الزبون، وقال يوسفي إن الحكومة تسعى حاليا إلى ضبط سوق السيارات بإقرار أسعار حقيقية.

من جهة أخرى، كشف الوزير خلال الندوة الصحافية التي عقدها على هامش اللقاء الوطني لتطوير تصدير الخضر والفواكه عن الآليات الجديدة التي كرستها الحكومة في إطار دعم التصدير عن طريق  الصندوق الخاص بترقية الصادرات، من خلال  منح التصدير التي تتراوح قيمتها بين 15 و20 بالمائة من قيمة كل عملية تصدير، فيما يتم تقدير قيمة المنحة حسب كمية ونوعية المواد المصدرة، مع إعطاء الأولوية للمواد الأكثر تسويقا في السوق الخارجية. كما شدد جلاب على ضرورة تطوير التكوين في قطاع التصدير، وإعطاء أولوية في المجلس الوطني للاستثمار للاستثمارات في التصدير، مؤكداالاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التجارة لترقية الصادرات خارج المحروقات، وفق استراتيجية متوسطة المدى يتم العمل عليها بمشاركة المتعاملين الاقتصاديين ومتعاملين دوليين، لتثبيت مكانة المنتوج الجزائري في السوق الدولية، مشيرا لارتفاع مداخيل خزينة الدولة من الصادرات خلال سنة 2018، حيث سجلت الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 48 مليون دولار، مع توقعات بارتفاع عائدات الصادرات خارج المحروقات إلى 100 مليون دولار هذه السنة مقابل 67 مليون دولار في سنة 2017، مشيرا إلى أن المنتوج الجزائري ثابت في الأسواق الأجنبية كدول الخليج وعدد من دول الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الشمالية، لكنه يستدعي اليوم الكثير من الفعالية التي يتحملها المصدرون الذين سترافقهم الدولة في سبيل ذلك.

أسامة سبع

 

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