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يوسفي يؤكد على تسهيلات للأجانب ضمن مناخ أعمال ملائم للاستثمارات

الجزائر تملك مقومات نمو هائلة لتحديث المنشآت وتنويع المنتجات

  08 جويلية 2018 - 21:21   قرئ 60 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الجزائر تملك مقومات نمو هائلة لتحديث المنشآت وتنويع المنتجات

نشر أسعار السيارات المركبة جزء من الضوابط المعمول بها

أشاد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي بالإمكانيات الهائلة التي تمتلكها الجزائر لتحقيق النمو الاقتصادي، وبإمكانه أن يلعب دورا هاما في المساهمة في التنمية، فضلا عن التنويع والتحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، منوها بالتطور الذي يسجله واقع تركيب السيارات ناهيك عن تقنين أسعارها وعرضها بكل شفافية.

أكد يوسفي من خلال الحوار الذي خص به موقع كل شيء عن الجزائر أن الاستراتيجية التي يعتمدها القطاع تعتمد على الديناميكية الصناعية، لا سيما ما تعلق بالحديد والصلب، ومواد البناء، والمستحضرات الصيدلانية، والنسيج والميكانيك، وتركيب السيارات وغيرها. وقال الوزير ذاته إن الاستراتيجية تعتمد كذلك على إعادة هيكلة القطاع التجاري العام من خلال تحديث المنشآت وتنويع المنتجات والشراكة، وكذا الترويج للتصدير، وتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية الصناعية. أما عن إلغاء البرلمان للضريبة على القيمة المضافة، أكد يوسفي أن المجلس الوطني الشعبي -باعتباره مؤسسة السلطة التشريعية-تملك كامل السيادة في هذا الشأن، مشيرا إلى ضرورة احترام قرار البرلمان في هذا الشأن. أفاد يوسفي بأن وزارة الصناعة لأسعار السيارات المركبة في الجزائر والتي تسببت في موجة من ردود الفعل، أكد يوسفي أن عملية نشر الأسعار ليست موجهة ضد أي شخص، بل اعتبرها جزءا من الضوابط المعمول بها وبالرجوع إلى الالتزامات التي تعهد بها المتعاملون، لا سيما ما تعلق بالشفافية من حيث السعر. وأضاف الوزير -في ذات السياق- أن السلطات لديها مسؤولية مزدوجة في هذا المجال الأولى تتعلق بتشجيع المستثمرين في قطاع السيارات، والثانية تتعلق بحماية حقوق المستهلكين والمواطنين بشكل عام، وهو ما أجبر الوزارة على حث المتعاملين بفرض الشفافية لاستعادة ثقة الزبائن.  وفيما يتعلق بمناخ الأعمال في الجزائر، وما يثيره عدم استقرار القوانين لا سيما في جلب المستثمرين الأجانب، فقال يوسفي إن الجزائر تعمل على تنويع الاقتصاد وزيادة مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب، كما تعمل على توفير بيئة جذابة للاستثمار، وهو ما دفع الحكومة للعمل على تحسين بيئة الأعمال كمحور استراتيجي، وبالتالي التعبير عن التزامها بتعزيز روح المبادرة والاستثمار من خلال تنفيذ التسهيلات لإزالة أي عقبات قد يواجهها المستثمرون. كما أكد ان التعديلات التي تطرأ على الإطار التشريعي والتنظيمي المنفذة تهدف إلى استكمال وتبسيط الآليات التنظيمية التي من شأنها دعم حرية الاستثمار وريادة الأعمال، معتبرا أن الإصلاحات التي نفذتها الجزائر تغطي الجوانب التنظيمية وتلك المتعلقة بتنظيم العمليات على مستوى الإدارات الاقتصادية. وأكد الوزير وضع الحكومة لتحفيزات خاصة للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين لتشجيعهم على المشاركة في التنويع الاقتصادي، ولكي يتم تحقيق هذا الهدف يقول الوزير إنه تم التركيز على تحسين الأحكام التنظيمية للاستثمار، والعمل على الاستفادة المثلى من الأجهزة الإدارية لدعم ومرافقة المستثمر ورجل الأعمال، من خلال اتخاذ إجراءات عديدة من بينها الاستقبال على مستوى الهياكل المعنية، وعرض الإجراءات في هياكل الاستقبال، وتسهيل الاتصال بخصوص عرض الإجراءات وغيرها من التحفيزات والتسهيلات.

 م.سلماوي

 

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