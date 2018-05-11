بسبب تراجع مخزونات الخام الأمريكية

أسعار النفط تنتعش وتقارب 78 دولارا للبرميل

انتعشت أسعار النفط في السوق العالمية، أمس، لتقارب 78 دولارا للبرميل بسبب تراجع المخزونات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات.

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عادت أسعار النفط في السوق الدولية للارتفاع من جديد بعدما عرفت انخفاضا نهاية الأسبوع الماضي، بسبب الضغوطات الأمريكية على إيران، لتقارب 78 دولارا للبرميل بسب شح المعروض في السوق بعد بيانات صدرت أواخر الأسبوع الماضي، تظهر تراجع مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، حيث زاد خام القياس العالمي برنت بـ 49 سنتا أو 0.6 بالمائة الى 77.60 دولارا للبرميل بحلول منتصف النهار، فيما ارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة 34 سنتا أو 0.5 بالمائة الى 74.14 دولارا للبرميل.

وأظهرت بيانات رسمية نشرت، الخميس الماضي، أن المخزونات الخام الأمريكية في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت إلى أدنى مستوياتها مند ثلاث سنوات ونصف.

قال البيت الأبيض، بداية الأسبوع الماضي، إن العاهل السعودي وعد ترامب بأن المملكة ستزيد إنتاج النفط إذا لزم الأمر وبأن لديها القدرة على إنتاج مليوني برميل يوميا إضافية مضيفا أن ترامب أبلغ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأن سوق النفط قد يحتاج إلى زيادة الإنتاج عندما تحدث الزعيمان يوم الجمعة، وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الملك مستعد لزيادة الإنتاج عند الحاجة.

وهاجم ترامب منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، منبها إياها إلى ضرورة الكف عن التلاعب بأسواق النفط العالمية كما كثف الضغط على حلفاء واشنطن المقربين بالتهديد بفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران. واتهم وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإهانة منظمة أوبك عندما أمرها بزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار، مضيفا أن مستوى الإنتاج والتصدير الإيراني لم يتغير نتيجة الضغوط الأمريكية، وقال زنغنه في مقابلة مع التلفزيون الإيراني يبعث ترامب برسالة جديدة كل يوم تشيع بلبلة في السوق إن أوامر ترامب لأعضاء أوبك بزيادة الإنتاج إهانة كبيرة لهذه الحكومات والدول وتقوض استقرار السوق. من جهة أخرى، وصف زنغنه التوتر بين طهران وواشنطن بأنه حرب تجارية  قائلا أنه لم يتسبب في تغيرات على مستوى انتاج و تصدير النفط الإيراني، و واتجه ايران، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، عقوبات أمريكية على صادراتها النفطية مما دفع بعض المشترين الإلغاء صفقاتهم.