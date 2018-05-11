بوعزغي يؤكد اتخاذ إجراءات وقائية لتفادي سيناريو تعفن اللحوم:

لا ندرة في مواشي عيد الأضحى والأسعار تحكمها السوق

إجراءات صارمة لمحاصرة انتشار الحمى القلاعية

طمأنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري المواطنين بوفرة المواشي، مؤكدة أنّ مصالحها تسهر على اتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي تكرار سيناريو تعفن اللحوم وكذا الحيلولة دون انتشار مرض الحمى القلاعية حاليا، عبر منع تنقل المواشي ووقف استيرادها، مشيرة على لسان المسؤول الأول عن القطاع عبد القادر بوعزغي إلى أنّ الأسعار يحكمها قانون العرض والطلب وأنها ستكون في متناول الجميع.

طمأن وزير الفلاحة عبد القادر بوعزغي، على هامش انعقاد أشغال الجمعية العامة للغرفة الوطنية للفلاحية بقصر المعارض الصنوبر البحري أمس، الجزائريين بوفرة رؤوس الماشية تحسبا لاقتراب حلول عيد الأضحى الذي لا تفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة، بقوله لن نسجل أي ندرة في المواشي، والأسعار تحكمها السوق وستكون في متناول الجميع، مؤكدا في الشأن أن الحكومة لا تستورد المواشي تحسبا لعيد الأضحى في ظل توفر عدد كاف من الأغنام لهذا الغرض في الجزائر. وتابع الوزير مؤكدا أن وزارة الفلاحة تعمل بالتنسيق مع الولاة عبر كامل التراب الوطني على تنظيم أسواق ونقاط بيع الأضاحي تحت تأطير دائرته الوزارية ومتابعتها عن كثب. في رده على سؤال حول مدى انتشار الحمى القلاعية عبر التراب الوطني، شدد الوزير ذاته على أن الحمى مست عددا قليلا جدا لا يتجاوز 40 رأسا في ثلاث ولايات من إجمالي 2 مليون رأس، ولا يمكن القول إنها ظاهرة وطنية تستلزم إجراءات استعجالية، في إشارة منه إلى تجنب تهويل الموضوع في ظل استثمار جهات معينة في الموضوع للمضاربة في الأسعار، متابعا بقوله نعمل حاليا على احتواء هذه الأمور ومعالجتها بكل مسؤولية، ونتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومتى ظهرت الحمى يتم تطبيق القانون والقرار الوزاري المشترك. وأكد الوزير في هذا الصدد أنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة على المستوى الوطني لمواجهة انتشار وتوسع رقعة مرض الحمى القلاعية، من خلال وقف استيراد رؤوس الأغنام حية وكذا منع تنقل المواشي ما بين الولايات، إضافة إلى تسخير عدد معتبر من البياطرة في كل الولايات لمتابعة انتشار المرض.

بوعزغي: لايمكن التنبؤ بتعفن لحوم أضاحي العيد وإجراءات صارمة لتفادي المشكلة

وعن تخوفات الجزائريين من تكرار سيناريو تعفن اللحوم على خلفية ما تم تسجيله في أضاحي عيد الأضحى السنة الماضية، أكد بوعزغي أنه لا يمكن التنبؤ بحالات تعفن لحوم الأضاحي هذه السنة، مشيرا إلى أن مصالحه تسهر على اتخاذ الإجراءات التحسيسية اللازمة لتفادي حدوث ما سبق، من خلال تحسيس المربين بمراقبة نوعية الغذاء الذي يتم إطعامه للماشية، خاصة على مستوى الأسواق، ووضع البياطرة في متناول المربين على مستوى الأسواق. 

وحول رخص الاستيراد، قال الوزير: في كل الحالات يحكمنا القانون، وكل شيء يخضع لإجراءات قانونية، وما لا يتوافق مع القانون المعمول به لا يتم الأخذ به. أما عن خسائر الفلاحين التي تم تسجيلها في بعض ولايات الوطن على غرار تبسة وبومرداس، دعا بوعزغي الفلاحين إلى ضرورة تأمين أنفسهم والعمل وفق إطار قانوني يحمي مصالحهم، بالنظر لتوفر الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، موضحا أنه إلى غاية اليوم يتم تتبع حجم الخسائر التي اعتبرها الوزير غير فادحة. من جهة أخرى، قال بوعزغي خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة إن قطاعه يساهم بـ 12 بالمائة من الناتج الوطني الخام، موضحا أن القطاع خلال السنوات العشر الأخيرة وصل إلى 80 بالمائة، كما بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي 3 آلاف و60 مليار دينار نهاية سنة 2017، مقابل 350 مليار دينار سنة 2000 بارتفاع تجاوز 1000 بالمائة، مؤكدا أن قطاعه يعمل على إيجاد آليات الدعم والمراقبة من أجل ضمان توفير المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. وكشف الوزير عن نية الجزائر في زيادة عدد المنتوجات الموجهة للتصدير بغرض النهوض بالاقتصاد خارج قطاع المحروقات. وجدد بوعزقي تأكيده أن الجلسات الوطنية للفلاحة هدفها تحقيق الأمن الغذائي من خلال تحسين جودة الإنتاج الفلاحي وتنويعه. وتابع بوعزقي حديثه عن المنظومة القانونية التي تسير الغرف الفلاحية مؤكدا أنها تمثل الوعاء الحقيقي للتشاور الفلاحي، وهي الضامنة لمراقبة تطبيق السياسة الفلاحية الجزائرية والقادرة على تحسين المنتوج الفلاحي الجزائري، موضحا أن الغرف الوطنية للفلاحة مهامها المساهمة في تطوير الفلاحة والتنمية الريفية على المستوى الاجتماعي والتقني.