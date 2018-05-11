الجلسات الوطنية حول الهوية المعمارية الجزائرية

إعداد دفتر شروط لتسهيل إدماج المهندسين المعماريين الشباب

أبرز رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين، مصطفى تيبورتين،أن المجلس بصدد دراسة مشروع دفتر شروط نموذجي لتسهيل عملية إدماج المهندسين المعماريين الشباب في الاستفادة من المشاريع التنموية، مشيرا إلى تنظيم الجلسات الوطنية حول الهوية المعمارية الجزائرية مع نهاية العام الجاري.

أفاد مصطفى تيبورتين على هامش تخرج دفعة جديدة للمهندسين المعماريين بالعاصمة دخول المجلس في مناقشات مع وزارة السكن والعمران والمدينةلاستصدار دفتر شروط نموذجي جديد يكونمرنا ويراعى فيه منح تسهيلات أكثر للمهندسين المعماريين الشباب من أجل الاستفادة من الصفقات التي تطرحها السلطات العمومية والمتعلقة بالمشاريع التنموية.

في سياق متصل، أعلن رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين عن تنظيم الجلسات الوطنية حول الهوية المعمارية الجزائرية مع نهاية العام الجاري.

من جهتهم، رافع المهندسون المعماريون الشباب من أجل تبسيط دفتر الشروط، كإعادة النظر في بند امتلاكهم رأسمال هام ومنحهم الفرصة للاستفادة من بعض المشاريع التنموية في مجال البناء والتعمير. تجدر الاشارة إلى أن المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين قد ثمّن قرار وزير السكن عبد الوحيد تمار فيما يخص إطلاق مشروع السكن الترقوي المدعم بصيغة مسابقة الهندسة المعمارية وليس بواسطة صيغة الدراسة والإنجاز المعتمدة من قبل الوزارة الوصية منذ سنوات التسعينات كاستثناء، قبل أن يتحول مع مرور الوقت إلى قاعدة عامة أضرت بالمهندس معنويا لأنها تضعه تحت سلطة مؤسسة الإنجاز والمفروض العكس، مؤكدا أن قرار السلطات إعادة الأمور إلى نصابها سيمكن المهندس المعماري بصفته المستشار الفني من متابعة المشروع ومراقبة مدى مطابقة الإنجاز للمواصفات المحددة من طرف صاحب المشروع.

كما دعا المجلس وزارة السكن والعمران إلى اعتماد تخطيط مدروس كمبدأ في إنجاز المشاريع بحكم ما أفرزته تجربة تسيير الحالات الاستعجالية التي ترتب عنها إنجاز مشاريع مستنسخة عن بعضها بعضا في جميع أرجاء الوطن ولا تحمل أي بصمة هندسية، فضلا عن تعطل انطلاق عدة مشاريع مثلما حصل في السابق مع بعض مشاريع وكالة عدل. ونبهت الهيئة إلى تفادي حال الطوارئ في إنجاز المشاريع السكنية والتوجه نحو خيار الحلول الدائمة.