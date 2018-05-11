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لكسب رهان التنافسية مع الوجهات السياحية الخارجية

وزير السياحة يشدد على تكوين العنصر البشري

  09 جويلية 2018 - 20:52   قرئ 50 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
وزير السياحة يشدد على تكوين العنصر البشري

شدد وزير السياحة والصناعات التقليدية، عبد القادر بن مسعود، على ضرورة تكوين الإطارات وتأهيل اليد العاملة المتخصصة في مجال الفندقة، من أجل تحسين نوعية الخدمات وكسب رهان التنافسية مع نظيرتها الأجنبية.

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أكد بن مسعود، أن وزارة السياحة والصناعات التقليدية تولي أهمية كبيرة لتكوين العنصر البشري، داعيا على هامش حفل تخرج طلبة المدرة العليا ومعهدي الفندقة ببوسعادة وتيزي وزو بفندق الأوراسي أمس، إلى ضرورة تزويد المؤسسات السياحية والفنادق بإطارات ذات مستوى عالي في الكفاءة والمهنية، مشيرا إلى أن دائرته الوزارة سطرت برنامجا طموحا من أجل تكوين أزيد من 3 الاف و800 عامل وإطار في القطاع السياحي والفندقي، للرفع من كفاءتهم والتحسين من مستوياتهم في عمليات التأطير والمرافقة للطلبة في ذات الاختصاص، حيث ستنطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة التكوين المهني والتمهين.

وأفاد ذات المسؤول، أن احتياجات قطاع السياحة لليد العاملة المؤهلة في ارتفاع مستمر بالنظر إلى تزايد عدد الاستثمارات في المجال، الأمر الذي استوجب توسيع قدرات استيعاب معظم معاهد التكوين المتخصصة في السياحة والفندقة، والرفع من مستويات التكوين حسب المعايير الدولية، حيث سيسمح بالاستجابة إلى كامل احتياجات وتطلعات السياح وكذا تعزيز عمليات استقطابهم إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز عائدات الخزينة العمومية بعيدا عن المحروقات على حد تعبيره.

وفي سياق ذي صلة، أبرز بن مسعود، الإنجازات التي حققتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة في القطاع السياحي والفندقي، قائلا في هذا الشأن، إن هذه الانجازات ساهمت بشكل كبير في تطوير القطاع والسماح له بدخول مجال التنافسية أمام الأجانب، كون أن القطاع أصبح يكتسي ديناميكية وحركية واسعة على حد قوله، مضيفا أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات وتدابير ملموسة قصد تحسين التأطير داخل معاهد التكوين المتخصصة في السياحة والفندقة، بالإضافة إلى توسيع عدد المقاعد البيداغوجية على مستواها، وذلك لتغطية كامل الاحتياجات الداخلية والاستجابة للمتطلبات التي يحتاجها القطاع سواء من حيث حجم المرافق والمنشئات السياحية والفندقية، نوعية الخدمات، وكذا اليد العاملة المؤهلة، التي تعد الركيزة الأساسية في إنعاش القطاع السياحي وتعزيز رقم أعماله.

لطفي العقون

 

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