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فيما ارتفع إنتاج شركات التأمين في الثلاثي الأول من 2018

التأمين على السيارات يحتل المرتبة الأولى بـ 45 مليار دينار

  09 جويلية 2018 - 20:53   قرئ 56 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
التأمين على السيارات يحتل المرتبة الأولى بـ 45 مليار دينار

انتقل رقم أعمال سوق التأمينات من 46 مليار دينار سنة 2006 إلى 133.3مليار دينار سنة 2017، حسب ما أفاد به إبراهيم جمال كسالي رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، الذي أضاف أن التأمين على السيارات يحتل المرتبة الأولى.

بلغ النمو حسب ما أكده المتحدث في ندوة صحفية، بـ 11 بالمائة، كما ارتفع إنتاج شركات التأمين في الثلاثي الأول من سنة 2018 بنسبة 8.6 بالمائة، مقارنة بسنة 2017. وأشار ذات المتحدث، أن قطاع التأمين على السيارات قد سيطر على السوق بنسبة 50 بالمائة، و45 مليار دينار وحدها لقطاع التأمين على السيارات،بينما التأمين على الأشخاص ارتفع نهاية سنة 2017 إلى 13.3مليار دينار مقابل 6.7 بالمئة في سنة 2011.في حين التأمين على الأضرار بنية التعويضات قدر بـ 69 مليار دينار في2017. وأكد كسالي أنه تم تعويض ما قيمته 709 مليار دينار لفائدة الزبائن في الفترة ما بين 2000 و2017.

ياسمين. ب

 

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