وسّعت نشاطها في السوق الأوروبية

بومار كومباني تشرع في تصدير منتجاتها إلى إيطاليا

منذ تأسيس شركة بومـار كومبانـي أصبح هدفها توسيع نشاطها دوليا من خلال عمليات التصدير إلى الخارج،لذلك شرعت بومـار في تصدير منتجاتها منذ 2007، لتتمكن من بلوغ الاستقرار في عمليات التصدير بداية من عام 2015 خاصة في اليونان.

وقعت شركة بوماركومباني في عام 2016 عقد توزيع إلى إسبانيا والبرتغال بقيمة 50 مليون دولار لتصدير منتجاتها تحت العلامة التجارية ستريم سيستم.

في عام 2018، أبرمت بومار اتفاقية توزيع منتجاتها في إيطاليا بقيمة 2.5 مليون دولار والهدف من هذا هوالوصول إلى 10 ملايين دولار بحلول عام 2019، خاصة وأن السوق الإيطالية تمثل اليوم فرصة للنمو والتوسع في سوق أوروبا الشرقية، إذْ سجلت بيع 4.5 مليون تلفزيون أي ما يعادل 1.5 مليار دولارتمكنت بومار من دخول السوق الأوروبية على الرغم من المتطلبات الصارمة لهذه الأخيرة من حيث المعايير والقدرة التنافسية. وبالتالي فإن استراتيجية بومار هي غزو السوق الأوروبية لتسهيل الوصول إلى الأسواق الأخرى ذات الإمكانيات العالية مثل إفريقيا التي أضحت سوقا عالية النمو تبلغ 1.8 مليار مستهلك.

حاليا، تجري بومــــار مفاوضات لعقد شراكات محتملة مع فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الجارية في تونس والسنغال وجنوب إفريقيا.

وضعت بومـار كومباني هدفًا لإنتاج 1.5 مليون جهاز تلفزيون و3 ملايين هاتف ذكي، 60% منها ستخصص للتصدير، لتحقيق هذا الهدف تطمح بومـار في زيادة معدل الإدماج إلى 75% بالنسبة لتشكيلة التلفزيون و54% بالنسبة لتشكيلة الهواتف الذكية.