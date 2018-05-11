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فدرالية الموالين تؤكد أن الأسعار ستتراوحبين مليونين و5 ملايين سنتيم

أكثر من 5 ملايين أضحية جاهزة للجزائريين!

  10 جويلية 2018 - 20:31   قرئ 31 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
أكثر من 5 ملايين أضحية جاهزة للجزائريين!

-الحكومة مطالبةبإنشاء لجنة وطنية لمرافقة الموالين

أبرز الناطق الرسمي باسم الفدرالية الوطنية للموالين ومربي المواشي، بوزيد سالمي، أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية خصصت ما يزيد عن 5 ملايين رأس بمناسبة عيد الأضحى، داعيا الحكومة إلى إنشاء لجنة وطنية لمرافقة ومتابعة الموالين من أجل تفادي تلاعب وتحايل التجار والسماسرة بالأسعار، مؤكدا أن الأسعار ستكون بين مليونين ونصف و5 ملايين سنتيم إلا إذا قلب السماسرة الموازين.

 

طالبت الفدرالية الوطنية للموالين ومربي المواشي الحكومة بإنشاء لجنة وطنيةمتكونة من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارتي التجارة والداخلية والجماعات المحلية واتحاد الفلاحين بالإضافة إلى المربين، من أجل متابعة ومرافقة الموالين خلال عيد الأضحى الذي لا تفصلنا عنه سوى أسابيع معدودة، بالإضافة إلى تأطيرهم من أجل حماية السوق من الاحتكار والسماسرة الذين يتلاعبون بالأسعار ويتعمدون رفعها. وفيما يتعلق بالأسعار خلال عيد الأضحى، أكد يزيد سالمي في تصريح لـ  المحور اليومي أمس وجود عدة عوامل تتحكم في الأسعار، فارتفاع الطلب يساهم بشكل كبير في رفع الأسعار، خاصة مع تزامن عيد الأضحى مع موسم الأعراس، بالإضافة إلى عدم دخول الموالين الحقيقيين إلى المدن الكبرى على غرار العاصمة وعنابة، قسنطينة وهران، ودخول التجار بدلا عنهم، مما يساهم بدرجة كبيرة في ارتفاع الأسعار، قائلا  إن ارتفاع الأسعار في العاصمة ينعكس بالسلب على المناطق الأخرى عبر التراب الوطني. من جهة أخرى، أكد سالمي بوزيد أن نقاط البيع التي تخصصها وزارة الداخلية والجماعات المحلية للموالين من أجل عرض مواشيهم يتم استغلالها من قبل التجار بدل المربين الحقيقيين الذين يعرضون مواشيهم بأسعار معقولة متناسبة مع القدرة الشرائية للجزائريين، على عكس الأسعار التي يعرض بها التجار المتحايلون والتي تتجاوز أحيانا 7 ملايين سنتيم. أشار المتحدث إلى أن 90 بالمائة من المربين والموالين قد تم تموينهم بكميات من الأعلاف والشعيرمن قبل الديوان الوطني المهني للحبوب بحجة نفادها في المخازن، في الوقت الذي تباع فيه بعيدا عن الرقابة، موضحا أن غلق دواوين الفلاحة بسبب موسم الحصاد قد ساهم بشكل كبير في حرمان العديد من الموالين من اقتناء كميات كافية من الأعلاف وهو الأمر الذي يجعلهم يلجؤون إلى السوق السوداء للحصول على الأعلاف، وهو ما يعود بالسلب على الأسعار، لاسيما أن ارتفاع أسعار الأعلاف تكبد الموالين خسائر مالية كبيرة، حيث يتراوح سعر قنطار العلف بين 2400 و3200 دينار، مما يعني أن أسعار الأضاحي مرتبطة أيضا بالتكاليف التي يتكبدها الموالون.

وبخصوص الإجراءات والتدابير المتعلقة بالعيد الأضحى، قال سالمي إن الإجراءات ستكون اعتيادية، من خلال توفير بياطرة على مستوى الأسواق وتقديم تسهيلات من طرف مصالح الأمن لنقل المواشي بكل حرية.

وسيلة قرباج

 

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