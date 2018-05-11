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بسبب إضراب النرويج وتعطل إمدادات ليبيا

أسعار النفط ترتفع وتلامس 80 دولارا للبرميل

  10 جويلية 2018 - 21:18   قرئ 19 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
أسعار النفط ترتفع وتلامس 80 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل أمس الثلاثاء، بسبب تنامي تعطل الإمدادات عالميا، مع إغلاق النرويج حقلا نفطيا في الوقت الذي شن فيه مئات العمال إضرابا عن العمل، وإعلان ليبيا انخفاض إنتاجها أكثر من النصف في الأشهر الأخيرة.

 

انهار إنتاج فنزويلا بسبب نقص الاستثمارات، وتواجه الصادرات الإيرانية صعوبات بفعل عقوبات أمريكية، وفي غضون ذلك فإن الطاقة الفائضة لدى أوبك لسد الفجوة تعد محدودة، في الوقت الذي يتسارع فيه الطلب على الخام. وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.13 دولار للبرميل بما يعادل 1.4 بالمئة، لتصل إلى 79.20 دولارا للبرميل بعدما صعد السعر بنسبة 1.2 بالمائة يوم الإثنين الماضي. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 53 سنتا أو 0.7 بالمائة لتبلغ 74.38 دولارا. وقال بنك  ميتسوبيشي يو.أف.جيه إن تزايد المخاوف بشأن الإمدادات قد يدفع برنت إلى فوق 85 دولارا للبرميل.

وشن مئات العاملين بمنصات حفر بحرية للنفط والغاز في النرويج إضرابا أمس بعدما رفضوا اتفاقا مقترحا بشأن الأجور، مما أدى إلى إغلاق حقل نفط تتولى شركة  شل تشغيله، وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم أثر التعطيلات في دول أخرى منتجة للنفط وسط توترات في الشرق الأوسط. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن إنتاج البلاد من الخام قد انخفض إلى 527 ألف برميل يوميا من مستوى 1.28 مليون برميل يوميا المسجل في فيفري، بعد إغلاق موانئ نفط في الآونة الأخيرة. وتقول الولايات المتحدة إنها تريد خفض الصادرات من إيران خامس أكبر منتج في العالم إلى الصفر بحلول نوفمبر تشرين الثاني، مما يضطر منتجين كبارا آخرين لضخ المزيد. واتفقت السعودية وأعضاء أوبك الآخرون وحلفاء مستقلون من بينهم روسيا الشهر الماضي على زيادة الإنتاج لتقليص مكاسب الأسعار وتعويض نقص الإنتاج في دول من بينها ليبيا. ويتنامى القلق في السوق من أنه في حالة تعويض السعودية فاقد الإنتاج الإيراني فإن ذلك سيستهلك الطاقة العالمية الفائضة ويجعل الأسواق أكثر انكشافا على تراجع آخر للإنتاج أو توقف غير متوقع.

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