شريط الاخبار
ضمان مجانية الدخول إلى الشواطئ يستنفر الحكومة أكثر من 5 ملايين أضحية جاهزة للجزائريين! تعويضات مباشرة لضحايا حوادث المرور ابتداء من العام المقبل أسعار النفط ترتفع وتلامس 80 دولارا للبرميل ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة يفرض حظر التجوال سحب الاعتماد من موزعي الأدوية المتورطين في تكديسها 45 ألف منصب عمل و41 مليار دينار لتسيير الابتدائيات رفع درجة التنسيق والتأهب على الحدود الجزائرية - التونسية 130 لتر حصة الفرد الجزائري من ماء الشرب يوميا 3900 مليار دينار رقم أعمال سونلغاز في 2017 الهزات الارتدادية لفضيحة البوشي تطيح برؤوس جديدة في مناصب مختلفة مساهل يدافع عن خيارات الجزائرالاقتصادية إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 16 شخصا بعين تموشنت خوصصة مجال التكفل بالأطفال ذوي الإعاقة الذهنية ارتفاع إقبال الجزائريين على تونس بنسبة 18 بالمائة خلال 2018 متطرفون يسيطرون على العمل المسجدي تقنيو الجوية في إضراب مفتوح بداية من 31 جويلية بومار كومباني تشرع في تصدير منتجاتها إلى إيطاليا التأمين على السيارات يحتل المرتبة الأولى بـ 45 مليار دينار وزير السياحة يشدد على تكوين العنصر البشري أسعار النفط تنتعش وتقارب 78 دولارا للبرميل إعداد دفتر شروط لتسهيل إدماج المهندسين المعماريين الشباب لا ندرة في مواشي عيد الأضحى والأسعار تحكمها السوق بوتفليقة يعزي الجزائريين في رحيل الأسطورة تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على الحرس الوطني التونسي الجزائر تساند تونس في القضاء على الإرهاب المدير العام للغابات يكشف عن فتح القطاع للسياحة عقوبات بين 18 شهرا و20 سنة ضد13 إرهابيا ببومرداس شنايدر إلكترونيك تتهم مستوردا جزائريا بتقليد علامتها التجارية توقيف عنصر دعم للإرهاب بمستغانم وتدمير لغم تقليدي الصنع بالمدية أزيد من 22 ألف سائح زار العاصمة بين جانفي وجوان ارتفاع أسعار الإنتاج في قطاع الصناعة العمومية بـ 1.4 بالمائة القنصلية المالطية تشدد في منح تأشيرات شنغن للجزائريين! تكوين خاص للإطارات المسيرة بقطاع الصحة بن غبريت تحقق في نتائج البيام وتمنع الأساتذة والإداريين من مغادرة أماكن عملهم المدرسة العليا الجزائرية للأعمال تحتفل بخريجيها في مختلف التخصصات فتح خط بحري بين ميناء العاصمة وميناء تمنفوست مصالح ولاية قسنطينة تتحذ إجراءات لتسهيل سفر الحجاج لالماس يجمع الفرقاء السياسيين حتى في مماته لوائح إنشاء ومتابعة نشاط اللجان المسجدية ما زالت سارية
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. تعويضات مباشرة لضحايا حوادث المرور ابتداء من العام المقبل

شركات التأمين تمكنت من تسوية 200 ألف طعن خاص بالسيارات

تعويضات مباشرة لضحايا حوادث المرور ابتداء من العام المقبل

  10 جويلية 2018 - 21:20   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تعويضات مباشرة لضحايا حوادث المرور ابتداء من العام المقبل

سيتمكن زبائن شركات التأمين خاصة فرع حوادث المرور من الاستفادة من التعويضات العالقة لديها، والتعويض المباشر عن الخسائر ابتداء من سنة 2019.

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين إبراهيم جمال كسالي عن شروع شركات التأمين بدءا من 2019 في التعويض المباشر لزبائنها تفاديا لتراكم الملفات، موضحا خلال الندوة الصحافية التي نشطها مناصفة مع المجلس الوطني للتأمينات أن شركات التأمين تمكنت من تسوية 200 ألف طعن خاص بالسيارات ما بين سنتي 2016 و2018 لمبلغ إجمالي قدره 8.1 مليار دينار جزائري.

في السياق ذاته، أفاد كسالي بأنه بسبب ارتفاع عدد الحوادث في فرع السيارات تشكل مخزون من ملفات الحوادث العالقة مع مر السنوات، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية ما بين الشركات (اتفاقية تطهير الطعون متوسطة التكلفة) من أجل تسوية هذه الوضعية، كما تهدف اتفاقية أخرى تم تطبيقها منذ سنة 2016 إلى تقليص آجال معالجة ملفات الطعون، ويتعلق الأمر باتفاقية ما بين الشركات لتسوية الحوادث المادية للسيارات على حد تعبيره. وحسب المتحدث فقد قامت شركات التأمين بتسوية مبلغ إجمالي قدره 709 مليار دينار جزائري لفائدة المؤمنين في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2000 و2017،معلنا عن ارتفاع رقم أعمال شركات القطاع بشكل كبير خلالالسنواتالأخيرة، وتزايد الرقم من 4 آلاف و600 مليار سنتيم سنة 2006 إلى 13.3 ألف مليار سنتيم السنة الماضية، وهو ما قدره بنسبة نمو سنوية تعادل 11 بالمائة، كما تمت الإشارة خلال الندوة الصحافية إلى تراجع رقم أعمال التأمين لشركات  أونساج والتأمين الفلاحي حسب تأكيد نائب رئيس الاتحاد حسان خليفاتي.

يذكر أن السوق الجزائرية للتأمين تضم 24 شركة تأمين عمومية وخاصة، 3 منها تمارس التأمين على الأضرار، و8 للتأمين على الأشخاص، وشركة إعادة تأمين وشركتين متخصصتين في التأمين على القرض. وتشير الأرقام التي قدمها الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين إلى أن رقم أعمال سوق التأمينات قد ارتفع من 46 مليار دج سنة 2006 إلى 133.3 مليار دج سنة 2017 مسجلا معدل نمو سنوي قدره 11 بالمائة.

لطفي ع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات