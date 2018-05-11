شركات التأمين تمكنت من تسوية 200 ألف طعن خاص بالسيارات

تعويضات مباشرة لضحايا حوادث المرور ابتداء من العام المقبل

سيتمكن زبائن شركات التأمين خاصة فرع حوادث المرور من الاستفادة من التعويضات العالقة لديها، والتعويض المباشر عن الخسائر ابتداء من سنة 2019.

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين إبراهيم جمال كسالي عن شروع شركات التأمين بدءا من 2019 في التعويض المباشر لزبائنها تفاديا لتراكم الملفات، موضحا خلال الندوة الصحافية التي نشطها مناصفة مع المجلس الوطني للتأمينات أن شركات التأمين تمكنت من تسوية 200 ألف طعن خاص بالسيارات ما بين سنتي 2016 و2018 لمبلغ إجمالي قدره 8.1 مليار دينار جزائري.

في السياق ذاته، أفاد كسالي بأنه بسبب ارتفاع عدد الحوادث في فرع السيارات تشكل مخزون من ملفات الحوادث العالقة مع مر السنوات، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية ما بين الشركات (اتفاقية تطهير الطعون متوسطة التكلفة) من أجل تسوية هذه الوضعية، كما تهدف اتفاقية أخرى تم تطبيقها منذ سنة 2016 إلى تقليص آجال معالجة ملفات الطعون، ويتعلق الأمر باتفاقية ما بين الشركات لتسوية الحوادث المادية للسيارات على حد تعبيره. وحسب المتحدث فقد قامت شركات التأمين بتسوية مبلغ إجمالي قدره 709 مليار دينار جزائري لفائدة المؤمنين في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2000 و2017،معلنا عن ارتفاع رقم أعمال شركات القطاع بشكل كبير خلالالسنواتالأخيرة، وتزايد الرقم من 4 آلاف و600 مليار سنتيم سنة 2006 إلى 13.3 ألف مليار سنتيم السنة الماضية، وهو ما قدره بنسبة نمو سنوية تعادل 11 بالمائة، كما تمت الإشارة خلال الندوة الصحافية إلى تراجع رقم أعمال التأمين لشركات أونساج والتأمين الفلاحي حسب تأكيد نائب رئيس الاتحاد حسان خليفاتي.

يذكر أن السوق الجزائرية للتأمين تضم 24 شركة تأمين عمومية وخاصة، 3 منها تمارس التأمين على الأضرار، و8 للتأمين على الأشخاص، وشركة إعادة تأمين وشركتين متخصصتين في التأمين على القرض. وتشير الأرقام التي قدمها الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين إلى أن رقم أعمال سوق التأمينات قد ارتفع من 46 مليار دج سنة 2006 إلى 133.3 مليار دج سنة 2017 مسجلا معدل نمو سنوي قدره 11 بالمائة.