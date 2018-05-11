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فيما أتلفت الأمطار الأخيرة 50 بالمائة من منتوج العنب

بورصة أسعار الخضر والفواكه تنهار بـ 60 بالمائة

  11 جويلية 2018 - 20:11   قرئ 165 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
بورصة أسعار الخضر والفواكه تنهار بـ 60 بالمائة

عرفت بورصة أسعار الخضر والفواكه انخفاضا محسوسا بلغ 60 بالمائة، حيث برر المتطلعون على الأسواق هذا الانخفاضإلى وفرة المنتجات بالأسواق، بعد الانتهاء من جنى المحاصيل الزراعية لموسم 2018 الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تراجع الأسعار بأسواق التجزئة والجملة بعد دخول الغلة.

 

أكد رئيس اللجنة الوطنية للوكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه، المنضوية تحت لواء المؤسسة الوطنية لتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه بالجزائر العاصمة، محمد مجبر، في تصريح لـ المحور اليومي، أن تراجع أسعار الخضر وبعض الفواكه بنسبة 60 بالمائة راجع الى الوفرة المنتجات بالأسواق التجزئة والجملة بعد دخول الغلة إلى هذه الأخيرة، مؤكدا، في الوقت ذاته، أن الأمطار الأخيرة تسببت في اتلاف ما يبلغ 50 بالمائة من منتوج العنب الأمر الذي سيساهم في ارتفاع أسعاره خلال الأسابيع القادمة.

أما فيما يتعلق بالخضروالفواكه، فقد سجل أسعار البطاطا انخفاضا كبيرا حيث بلغ الكيلوغرام الواحد في الأسواق الجملة 20 دينار، في حين تراوحت في أسواق التجزئة 35 الى 50، أما الطماطم في أسواق الجملة قدرت بـ 15 دينارللكيلوغرام الواحد والتجزئة بـ 35 دينار، فيما شهد الخس انخفاضا محسوسا بلغ 100 دينار في حين كان يساوي 180 دينار خلال الأيام القليلة الماضية، الإضافة إلى الفلفل الأخضر الذي فاق كل التوقعات فقد عرف سعره في سوق الجملة بـ 35 أما سوق التجزئة فقد تراوح ما بين 35 إلى 45 دينار في وقت كان 180 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البصل فقد بلع 20 دينار والحزر بـ 25 دينار للكيلوغرام الواحد، والكوسة القرعة بـ40 دينار. فيما يتعلق بأسعار اللحوم بنوعيها فقد بقي معدل الأسعار مستقرا بالنسبة للحوم البيضاء حيث لا يزال يسجل الكيلوغرام الواحد في السوق المجلة 370 دينار، أما في أسواق التجزئة فقد وصل سعره إلى 390 دينار، وبالمقابل عرف الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء،على غرار لحم الغنم 1480 دينار والبقري بـ 1300 دينار.

وسيلة قرباج

 

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