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مساهل قال إنها تتجه بخطى ثابتة نحو تجسيد تكامل حقيقي

الشراكة العربية - الصينية نموذج ناجح للتعاون جنوب - جنوب

  11 جويلية 2018 - 20:19   قرئ 101 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الشراكة العربية - الصينية نموذج ناجح للتعاون جنوب - جنوب

أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أن الشراكة الاستراتيجية والعلاقات العربية الصينية تشكل نموذجا ناجحا للتعاون جنوب-جنوب وتتجه نحو تجسيد تكامل حقيقي في العديد من المجالات.

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أوضح مساهل خلال مداخلته في أشغال الاجتماع الوزاري الـ8 لمنتدى التعاون الصيني-العربي الذي احتضنته العاصمة الصينية بكين، أن الشراكة الاستراتيجيةالعربية الصينية عرفت في إطار تنفيذ برنامج المنتدى لعامي 2016-2018 تقدّما معتبرا في جميع المجالات، وأشاد الوزير بالعلاقات العربية-الصينية التي تتجه بخطى ثابتة نحو تجسيد تكامل حقيقي في المجالات التقنية والعلمية والثقافية وتعزيز الاستثمار في مشاريع البنى التحتية وتدعيم القدرات الإنتاجية في عدّة بلدان عربية والجمع بين المتعاملين الاقتصاديين العرب والصينيين في مشاريع مثمرة.

واعتبر مساهل الشراكة الاستراتيجية العربية-الصينية نوعية كما تشكلنموذجا ناجحا للتعاون جنوب -جنوب لكونها لا تقتصر على التنسيق في المسائل السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك والتعاون في المجالين الاقتصاديوالتجاري فقطي بل تشمل كذلك تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب العربية والصين، معبرا في هذا الإطار عن تطلع الجزائر إلى توسيع أفاق التعاون العربي الصيني من خلال هذا المنتدى وبرنامجه التنفيذي 2018-2020.

وأشاد مساهل بالعلاقاتالمتميزة التي تربط بين الجزائر وبكين والتي يؤطرها إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة الجزائرية الصينية الموقع عليه، سنة 2014 من طرف رئيس الجمهورية ونظيره الصيني.

 مساهل يؤكد على مواقف الجزائر حول القضايا الدولية

 بخصوص القضايا الدولية، ذكر وزير الخارجية بأن الجزائر دأبت منذ استقلالها على الدّفاع عن مبادئ الأمم المتحدة لاسيما حفظ السلم والأمن الدولي وحلالنزاعات عبر الحوار والطرق السلمية وإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف الوزير في هذا السياق أنّ فكر  العيش معا في سلام المتجذّر في الشخصية الجزائرية يتقاطع مع مفهوم بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية الذّي طرحه الرئيس الصيني من حيث المبادئ والأهداف وهو ما يدعو إلى العمل سويا في سبيل تحقيق سلم دائم في العالمي أساسه العدل والحوار والتلاقي بين الثقافات والحضارات.

ولدى تطرقه الى الأوضاع السائدة في عدة مناطق من العالم، ذكر الوزير أنالجزائر لا تدخر جهدا من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يخدم الاستقرار والأمني خصوصا وأنالمنطقة العربية عانت ولازالت تعاني من تداعيات اللا استقرار والتدخلاتالأجنبية.

وأشاد في نفس الإطار بالدعم الدائم لجمهورية الصين الشعبية للقضية الفلسطينية، مجددا أيضا التأكيد على دعم الجزائر الثابت للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967والذي لن يتحققبدون تعبئة المجتمع الدولي.

 الجزائر تجدد عزمها لمواصلة جهودها لدعم تسوية الأزمة الليبية

 أما عن الأزمة الليبية نجدد مساهل عزم الجزائر على مواصلة جهودها لدعم تسوية الأزمة الليبية تحت إشراف الأمم المتحدة من خلال الحل السياسي عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية بين الليبيين ونبذ التدخلات الخارجية بمايكفل إعادة الاستقرار لليبيا ويحفظ سيادتها وسلامتها الترابية ووحدة وانسجامشعبها.

كما دعا إلى ضرورة انتهاج الحل السياسي والحوار والمصالحة لإنهاء الأزمة فيسوريا واليمن بما يحفظ وحدة واستقرار وسيادة هذين البلدين الشقيقين ويحققطموحات شعبيهما في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.

بوعلام حمدوش

 

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