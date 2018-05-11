عبر تقنية ISOCELL Plus الجديدة

سامسونغ تعزز حدة ودقة الألوان في صور هواتفها الذكية

كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات المحدودة، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجياوتطوير أشباه الموصلات،أمس، عن تقنية ISOCELL Plusالجديدة، التي تتيح لحساسات الصورة CMOS أو ما يعرف بـ شبهموصلأكسيدالفلزالمكمـِّل، التقاط المزيد من الضوء، وبالتالي تعزيز حساسية الضوء ودقة الألوان بشكل كبير.حيث يمكن لمستخدمي هواتف سامسونج الذكية الآنالاستمتاعبصور أكثر دقة ووضوح حتى في بيئات الضوء الخافت.

بهدف التقاط صور عالية الجودة، تحتاج حساسات الصورCMOS للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الضوء، أو الفوتونات،ونقل معلومات اللون الصحيحة إلى الثنائي الضوئي.وقد سعت سامسونج إلى تلبية هذه المتطلبات من خلال إدخال تقنية ISOCELL في عام2013.وتشكل ISOCELL حاجزاً فعلياً بين وحدات البيكسل المجاورة، مما يقلل تداخل الألوان ويعززالطاقة الاستيعابية الاجمالية للضوء، الأمر يمكّن كل بيكسل من امتصاص وتخزين كمية ضوء أكبر من تصميم حساس الصورة التقليدي المضاء(BSI)للحصول على صور فائقة الجودة.

وقال نائب الرئيس للعلاقات المؤسسية في شركة فوجي فيلم: ناوتو ياناجيهارا نحن نقدر عالياً شراكتنا الاستراتيجية مع سامسونغ ونود أن نهنئها على الانتهاء من تطوير تقنية ISOCELL Plus ويعد هذا التطور علامة فارقة بالنسبة لنا حيث أنه يمثل أول تسويق لموادنا الجديدة.ومن خلال التعاون المستمر مع شركة سامسونغ، نتوقع تحقيق المزيد من الابتكارات في مجال تطوير كاميرا الهواتف الذكية.