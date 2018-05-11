عبر تقنية ISOCELL Plus الجديدة
سامسونغ تعزز حدة ودقة الألوان في صور هواتفها الذكية
كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات المحدودة، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجياوتطوير أشباه الموصلات،أمس، عن تقنية ISOCELL Plusالجديدة، التي تتيح لحساسات الصورة CMOS أو ما يعرف بـ شبهموصلأكسيدالفلزالمكمـِّل، التقاط المزيد من الضوء، وبالتالي تعزيز حساسية الضوء ودقة الألوان بشكل كبير.حيث يمكن لمستخدمي هواتف سامسونج الذكية الآنالاستمتاعبصور أكثر دقة ووضوح حتى في بيئات الضوء الخافت.
بهدف التقاط صور عالية الجودة، تحتاج حساسات الصورCMOS للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الضوء، أو الفوتونات،ونقل معلومات اللون الصحيحة إلى الثنائي الضوئي.وقد سعت سامسونج إلى تلبية هذه المتطلبات من خلال إدخال تقنية ISOCELL في عام2013.وتشكل ISOCELL حاجزاً فعلياً بين وحدات البيكسل المجاورة، مما يقلل تداخل الألوان ويعززالطاقة الاستيعابية الاجمالية للضوء، الأمر يمكّن كل بيكسل من امتصاص وتخزين كمية ضوء أكبر من تصميم حساس الصورة التقليدي المضاء(BSI)للحصول على صور فائقة الجودة.
وقال نائب الرئيس للعلاقات المؤسسية في شركة فوجي فيلم: ناوتو ياناجيهارا نحن نقدر عالياً شراكتنا الاستراتيجية مع سامسونغ ونود أن نهنئها على الانتهاء من تطوير تقنية ISOCELL Plus ويعد هذا التطور علامة فارقة بالنسبة لنا حيث أنه يمثل أول تسويق لموادنا الجديدة.ومن خلال التعاون المستمر مع شركة سامسونغ، نتوقع تحقيق المزيد من الابتكارات في مجال تطوير كاميرا الهواتف الذكية.