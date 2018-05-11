جددت ترحيبها بالجزائريين القادمين إلى تونس

الفدرالية التونسية للفندقة تفنّد طرد السياح الجزائريين

فندت الفيدرالية التونسية للفندقة، الأخبار التي تداولتها وسائل إعلامية بخصوص رفعالرسوم الخاصة بالسياح الجزائريين وزيادات في الأسعار بنسبة 30 بالمائة وكذا طرد عائلات جزائرية من فنادق تونسية خلال موسم الاصطياف الجاري.

استنكرت الفيدرالية ما وصفته بحملة الكذب التي شنتها جهات خلال الأيام الأخيرة بهدف الإساءة إلى الوجهة التونسية للسياح الجزائريين، وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، فندت ذات الهيئة، أي زيادات خاصة تكون قد فرضتها الفنادق التونسية على السياح الجزائريين، مؤكدة بأن الأسعار تبقى ثابتة وخاضعة للاتفاق الذي يوقع الفندق مع الوكالات السياحية. جددت الفدرالية -حسب ذات البيان-ترحيبها بالسياح الجزائريين القادمين إلى تونس، مؤكدة على حرص الفنادق التونسية على توفير أحسن الظروف والمعاملة الحسنة لزبائنها الجزائريين.

في سياق ذي صلة، أكدت ممثل للجالية الجزائرية في كل من إفريقيا والشرق الأوسط أميرة سليم أنها قامت بعدة اتصالات لطلب التثبت من صحة الخبر أو عدمه، مشيرة إلى أنها لم تتلقى أية شكوى من السياح الجزائريين، مضيفة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أنه حسب ما وردها من مسؤول في وزارة السياحة التونسية فإن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وأن المسؤولين على قطاع السياحة في تونس يخصصون معاملة حسنة وجيدة للسواح الجزائريين على غرار كل السياح العالم. للإشارة، فقد تداولت مواقع إعلامية أنباء عن طرد عائلات من فنادق تونسية، إضافة إلى فرض زيادات بـ 30 بالمائة في الأسعار للسياح الجزائريين.