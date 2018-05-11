بانخفاض قدّر بـ 2.8 مليار دولار

تراجع احتياطي الصرف إلى 94.53 مليار دولار نهاية مارس 2018

تراجعت احتياطات الصرف الجزائرية إلى 94.529 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2018، حيث أكد بنك الجزائر تسجيل تراجع في احتياطاتها من الصرف بعدما كانت تقدر بـ 97.33 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر من سنة 2017.

أفاد بنك الجزائر أمس، أن احتياطات الجزائر تراجعت بـ 2.8 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر من السنة الماضية الى نهاية مارس 2018 ويعد هذا التراجع -حسب ذات المصدر- نتيجة أثار متقاطعة خلال ذات الفترة لرصيد شامل سلبي لميزان المدفوعات وتثمين ايجابي لمدخرات احتياطات الصرف بـ 1.55مليار دولار. للإشارة فقد كان وزير المالية عبد الرحمان راوية قد صرح من قبل أن احتياطات الصرف قد تصل إلى 85.2 مليار دولار في نهاية 2018 (ما يساوي 18.8 شهر من الواردات) والى 79.7 مليار دولار في 2019 (18.4 شهر من الواردات) قبل ان تصل قيمتها الى 76.2 مليار دولار في آفاق 2020 (اي ما يعادل 17.8 شهر من الواردات). الثلاثي الأول من سنة 2018 وكانت تقدر احتياطات الصرف (بدون الذهب) بـ 97.33 مليار دولارا في نهاية شهر ديسمبر من سنة ،2017 حيث يقدر الانخفاض بـ 2.8 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر من السنة الماضية إلى نهاية مارس 2018. يعد هذا التراجع -حسب ذات المصدر-نتيجة أثار متقاطعة خلال ذات الفترة لرصيد شامل سلبي لميزان المدفوعات وتثمين ايجابي لمدخرات احتياطات الصرف بـ 1.55 مليار دولار.